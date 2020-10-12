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Врач-садист из Киева загубил не одну жизнь: названы новые жертвы маньяка

Киев, Понедельник 12 октября 2020 12:50
Врач-садист из Киева загубил не одну жизнь: названы новые жертвы маньяка
В Киеве орудовал опасный маньяк (коллаж: РБК-Украина)
Автор: Светлана Мащенко

Тренер и врач Алексей Волков глумился над девушками в Киеве

Киевский маньяк Алексей Волков жестоко избил девушку в Киевской области. После чего выяснилось, что 33-летняя Ольга Войтенко - не первая жертва врача и фитнес-тренера. Кроме того две девушки погибли при невыясненных обстоятельствах.

Ольгу Войтенко садист жестоко избил в своем загородном доме в Вышгородском районе под Киевом. Девушка познакомилась с ним в сети и переехала в столицу из Донецкой области. Но в отношениях возникли проблемы. Когда Ольга решила их прекратить, Волков набросился на нее с дубинкой и избил до полусмерти, пишет Obozrevatel.

Врач-садист из Киева загубил не одну жизнь: названы новые жертвы маньяка

Ольга Войтенко до и после нападения

После избиения Волков замотал девушку в покрывало и бросил в авто. Соседям, которые выбежали на крики, сказал, что кто-то напал на его девушку, и ее нужно везти в больницу. Тем не менее соседи вызвали полицию. У Ольги черепно-мозговая травма, выбиты зубы, переломы рук.

Еще одну жертву садиста зовут Ася Зброцкая. Она с 2014 года пыталась разобраться с ним при помощи правоохранителей, но дело не сдвинулось с мертвой точки. Злоумышленник угрожал облить кислотой ее ребенка и сжег автомобиль. Тем не менее Волков гулял на свободе, продолжая калечить женщин.

Врач-садист из Киева загубил не одну жизнь: названы новые жертвы маньяка

Ася Зброцкая, жертва Волкова

Андрей Небытов, начальник полиции Киевской области, рассказал, что география действий маньяка очень обширна, но несколько преступлений он совершил в Киеве. Полиция работает над тем, чтобы объединить все дела в одно.

Кроме того, Волкова проверяют еще по двум статьям - доведение до самоубийства, и, возможно даже, убийства.

"Наш подозреваемый может быть причастен как минимум к доведению до самоубийства девушки в 2016 году. А возможно - и к убийству. Сейчас мы проводим следственные действия и ищем свидетелей", - уточнил Небытов.

Одну из них зовут Виктория Манкевич. Девушка погибла в Киеве в 2016-м, якобы выбросившись из окна. Но родные в версию самоубийства не верят.

Врач-садист из Киева загубил не одну жизнь: названы новые жертвы маньяка

Погибшая в 2016 году Виктория Манкевич

Кроме Ольги Войтенко и Аси Зброцкой еще несколько девушек помогают следствию.

Сейчас Волков в Лукьяновском СИЗО, и он отказывается сотрудничать со следствием.

Врач-садист из Киева загубил не одну жизнь: названы новые жертвы маньяка

Алексей Волков

Напомним, что про злодеяния фитнес-тренера стало известно после избиения Ольги Войтенко. Он нанес девушке тяжелые травмы.

Кто желает помочь Оле Войтенко, которая оказалась в очень трудном положении, карта ПриватБанка 5168 7422 0391 407, Трушкина Алевтина Николаевна - мама Ольги.

Ранее мы писали, что в Киеве маньяк караулит девушек под подъездом. Стало известно, в каких местах он "охотится".

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