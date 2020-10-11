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Врачи назвали три незаметных признака повышенного сахара в крови

Воскресенье 11 октября 2020 13:50
Врачи назвали три незаметных признака повышенного сахара в крови
Названы скрытые признаки повышенного сахара в крови (фото: pixabay)
Автор: Светлана Мащенко

Эти скрытые признаки повышенного сахара в крови важно вовремя заметить

Медики рассказали про скрытые признаки повышенного сахара в крови, о которых можно не догадываться, продолжая вести нездоровый образ жизни.

Но избыток сахара в организме может говорить о состоянии, которое предшествует диабету, а также говорит о возможном развитии онкологического заболевания. Об этом пишет lenta.ua.

Сильная жажда

Вам кажется, что со здоровьем у вас все в порядке, но вы часто испытываете сильную жажду. Причем она может не исчезать даже тогда, когда вы только-только выпили воды. Такой признак может быть первым тревожным звоночком.

Повышенный аппетит

Врачи говорят, что этот признак может указывать на то, что в организме переизбыток сахара. Если вам все время хочется есть несмотря на то, что со времени обеда прошло всего полчаса, обратитесь к врачу.

Учащенное мочеиспускание

Еще одним признаком преддиабетичкого состояния является желание много и часто бегать в туалет "по-маленькому". Обычно врачи советуют в первую очередь обращать на это внимание.

Отметим, что все эти скрытые симптомы высокого сахара, могут быть как днем, так и ночью. Если вы заметили, что с организмом происходят подобные перемены, срочно обращайтесь к врачу.

Ранее врачи назвали самую частую причину головной боли, и рассказали, как от нее избавиться.

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