Из-за очень опасной раны юного пациента пришлось ввести в искусственную кому.

Святослава после происшествия сначала эвакуировали из Лисичанска в Бахмут в больницу, а затем перевезли в реанимационном вагоне уже во Львов, где медики смогли провести сложную операцию.

Врачи Больницы Св. Николая, несмотря на риски, удалили застрявший в теле ребенка обломок размером 4 сантиметра, и сохранили Святославу легкое.

Святослав из Лисичанска поправляется после успешной операции во Львове (фото: facebook.com/UNICEFUkraine)

Вот как вспоминает о своем ранении сам подросток: "Я не упал, но почувствовал, как будто мне руку оторвало. Через минуту я почувствовал боль. Я думал, что без сознания упаду и погибну".

Теперь уже Святослав может выходить на улицу, и ждет разрешения врачей гонять на велосипеде. Но садиться за руль ровера мальчику пока еще рано - требуется восстановление в его руке, которая подверглась контузии при взрыве.

У мальчика рука еще требует реабилитации (фото: facebook.com/UNICEFUkraine)

Парень не унывает, и строит более амбициозные планы - хочет восстановить поврежденный дом в Лисичанске и завершить ремонт в своей комнате.

Будем надеяться, что все это подросток сможет реализовать вскоре, как заживет рука и сам он полностью поправиться, а защитники Украины к этому времени снова вынудят главу Кремля рассказывать о "жесте доброй воли", комментируя побег российских захватчиков из Луганской области.

13-летний Святослав из Лисичанска был прооперирован во Львове после ранения в родном городе (фото: facebook.com/UNICEFUkraine)