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В Ровно подняли на ноги жительницу Мариуполя с переломом хребта: выпрыгнула с ребенком из горящего дома

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Ровно, Среда 25 мая 2022 18:48
В Ровно подняли на ноги жительницу Мариуполя с переломом хребта: выпрыгнула с ребенком из горящего дома Фото: в Ровно врачи прооперировали жительницу Мариуполя с переломом позвоночника(скриншот youtube.com)
Автор: Владимир Костырин

В Ровно врачи успешно прооперировали инновационным методом жительницу Мариуполя, которая два месяца назад получила перелом хребта после падения с третьего этажа дома, объятого пожаром из-за вражеских обстрелов. Сразу после хирургической операции медики разрешили пациентке вставать.

Об этом говорится в сюжете "Суспільного".

Анастасия Цюрупа была вынуждена прыгать из окна вместе с полуторагодовалым ребенком и своей бабушкой, для которой падение оказалось фатальным. Сама молодая мама получила серьезную травму, но спаслась с малышкой.

"В Мариуполе наш дом обстреляли, и нам пришлось прыгать с 3-го этажа. Я с маленькой дочкой - полтора года. Бабушка моя разбилась. Прыгали, потому что был пожар - мы не могли выйти", - со слезами вспоминает женщина события 12 марта.

После этого Анастасия смогла эвакуироваться из города, находящегося под постоянными атаками российских оккупантов, и вместе с дочерью их подобрали выезжавшие на авто люди.

Сначала они проживали в городке Гоща Ровенской области у знакомых. Местные врачи направили Анастасию в областную больницу, где ее прооперировали в центре ортопедии.

По словам заведующего центром ортопедии, травматологии и вертебрологии Валентина Пионтковского, подобные операции в клинике делают много лет, но сложность этого случая заключалась в том, что прошло почти 2 месяца после травмы.

"Пошли процессы консолидации позвоночника, то есть сращивание, и проведение операции этим было затруднено. Поэтому операция заключалась не только в постановке титановой конструкции, но и в определенных элементах резекции позвоночника, чтобы можно было выровнять ось позвоночника", - отметил он.

Операция проходила при помощи профессора из клиники немецкого города Мінден Эвальда Геринга, который имеет опыт в проведении сложных операций на базе областной больницы и консультирует коллег в Ровно.

"Больная - молодая. Для того чтобы обеспечить ей будущее без болевого синдрома и без неврологических осложнений, сделали такую ​​конструкцию сзади, которая удерживает больного и позволяет ей подниматься и мобилизоваться", - рассказывает он.

Средства на операцию Анастасии дал благотворитель.

Медики дают оптимистические прогнозы по восстановлению пациентки после операции, при этом несколько лет женщине придется ходить с титановой конструкцией.

Видео: в больнице Ровно прооперировали жительницу Мариуполя с переломом хребта

Ранее сообщалось, что жительница Мариуполя показала, во что российские оккупанты превратили ее квартиру, в которой обустроили свой "штаб".

Напомним, недавно советник мэра Мариуполя дал жителям практические советы для выживания в оккупации до тех пор, пока город-герой не будет освобожден.

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