Лікарі врятували 13-річного хлопчика з Лисичанська, у якого уламок снаряда пройшов через легеню

У Львові лікарі успішно прооперували 13-річного хлопчика з важким пораненням - підлітку під час ворожого обстрілу рідного Лисичанська уламок від російського снаряда потрапив у шию, пройшов через праву легеню та зупинився над діафрагмою.

Про це передали на Facebook -сторінці фонду "UNICEF Україна".

Через дуже небезпечну рану юного пацієнта довелося ввести в штучну кому.

Святослава після події спочатку евакуювали з Лисичанська до Бахмута у лікарню, а потім перевезли в реанімаційному вагоні вже до Львова, де медики змогли провести складну операцію.

Лікарі лікарні Св.Миколая, незважаючи на ризики, видалили застряглий в тілі дитини уламок розміром 4 сантиметри, і зберегли Святославу легеню.

Святослав з Лисичанська поправляється після успішної операції у Львові (фото: facebook.com/UNICEFUkraine)

Ось як згадує про своє поранення сам підліток: "Я не впав, але відчув, як ніби мені руку відірвало. Десь через хвилину я відчув біль. Я думав, що я без свідомості впаду та загину".

Тепер уже Святослав може виходити на вулицю, і чекає дозволу лікарів ганяти на велосипеді. Проте сідати за кермо ровера хлопчикові поки ще рано - потрібне відновлення в його руці, яка зазнала контузії під час вибуху.

У хлопчика рука ще потребує реабілітації (фото: facebook.com/UNICEFUkraine)

Хлопчина не сумує, і будує більш амбітні плани - хоче відновити пошкоджений будинок в Лисичанську і завершити ремонт у своїй кімнаті.

Будемо сподіватися, що все це підліток зможе реалізувати незабаром, як заживе рука і сам він повністю поправитися, а захисники України до цього часу знову змусять главу Кремля розповідати про "жест доброї волі", коментуючи втечу російських загарбників з Луганської області.

13-річний Святослав з Лисичанська був прооперований у Львові після поранення в рідному місті (фото: facebook.com/UNICEFUkraine)