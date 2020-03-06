Врачи сделали важное заявление о коронавирусе и наличных деньгах

Коронавирус может передаваться посредством наличных денег. Об этом заявили медики из Всемирной организации здравоохранения, пишет News Yahoo.

ВОЗ призвали отказаться от расчета наличными купюрами и перейти на бесконтактные способы оплаты.

"Деньги могут способствовать распространению COVID-19", - сказано в сообщении.

Медики рекомендуют после контакта с купюрами или монетами срочно мыть руки или обрабатывать их специальными антисептиками. Кроме того, после использования денег не стоит касаться руками лица.

Напомним, что самыми лучшими профилактическими мерами является частое мытье рук с мылом (не менее 15-20 секунд), также стоит избегать людей с симптомами ОРВИ.

Группами риска являются пожилые люди (больше всего рискуют те, кто старше 80 лет), а также люди с диабетом и проблемами с сердцем.

К слову, в университетах, школах и детских садиках Украины усилили меры безопасности в связи с распространением коронавируса. К примеру, в КНУ имени Тараса Шевченко заявили об ограничении массовых мероприятий и отказе от обмена студентами и командировок преподавателей за границу.

Ранее мы писали о восьми главных мифов, связанных с коронавирусом. О правде и вымысле, связанными с COVID-19, можно прочесть в материале.