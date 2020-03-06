Коронавирус в Украине: в университете Киева сделали экстренное заявление

Коронавирус в Украине (коллаж РБК-Украина)

Из-за коронавируса были усилены меры предосторожности в КНУ имени Тараса Шевченко

Коронавирус в Украине диагностировали у мужчины из Черновцов, а по всей стране усиливают профилактические меры для предупреждения распространения COVID-19. Так, в самом крупном университете страны - КНУ имени Тараса Шевченко объявили об ограничительных мероприятиях, сообщает пресс-служба вуза.

Кроме того, в КНУ рассказали о диагнозе, который поставили студенту, что вернулся из Италии с подозрительными симптомами.

С 10 марта КНУ не будет направлять студентов, аспирантов, преподавателей за границу, будут прекращены массовые мероприятия, а также приостановлена выдача приглашений и прием делегаций из-за границы.

"В Университете с 10 марта 2020 приостанавливается проведение массовых мероприятий, направления за границу сотрудников, студентов и аспирантов и прием иностранных делегаций", - сказано в сообщении.

КНУ сделали предупреждение из-за коронавируса (скрин: facebook.com/kyiv.university)

Пресс-служба университета попросила также не сеять панику из-за студента, который вернулся из Италии со странными симптомами.

Подозрение на коронавирус у молодого человека не подтвердилось, тем не менее он находится в изоляции в общежитии под пристальным наблюдением врачей. У молодого человека обнаружили бактериальную ангину.

"Диагноз вирусной инфекции не подтверждается. Установлен диагноз: ангина бактериальной этиологии. Необходимости в госпитализации в инфекционное отделение нет", - уточнили в пресс-службе КНУ.

Стоит отметить, что в детских садах и школах также были усилены меры безопасности из-за коронавируса.

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