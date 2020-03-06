МАУ изменила правила из-за коронавируса: такого еще не было

МАУ ввела новые правила из-за коронавируса (фото: flyuia.com)

Коронавирус привел к изменению правил бронирования билетов Международных авиалиний Украины

МАУ из-за коронавируса в Украине ввела новые правила бронирования билетов. О важном изменении сообщили в пресс-службе авиакомпании.

Так, в связи с распространением COVID-19 теперь можно будет бесплатно изменить бронирование билета МАУ. Пассажиры, купившие билеты в марте - апреле на ряд рейсов, смогут поменять дату вылета в переделах срока действия билета.

При изменении бронирования все услуги, заказанные дополнительно, автоматически будут перенесены на новый рейс. Но следует помнить, что это правило коснется лишь некоторых рейсов:

из Украины в Италию, Германию и Швейцарию;

из Италии в Индию, Турцию и Египет;

из Израиля в Италию, Австрию, Испанию, Францию, Германию и Швейцарию;

транзитных рейсов через Украину в Италию.

В компании уточнили, что льготные условия распространятся только на изменения брони. А вот отмена бронирования и возврат денег за билет будут происходить, по тарифам, установленным раньше.

При этом никаких распоряжений относительно прекращения воздушного сообщения с Италией в компанию не поступало. Все полеты в Рим, Милан, Венецию выполняются по расписанию.

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