Врачи рассказали, когда обязательно надо принимать дополнительно витамин В12

Зачем нам витамин В12

Медики уверены, что основными физиологическими функциями витамина В12 являются:

предотвращение злокачественной анемии,

участие в выработке эритроцитов костного мозга,

поддержание здоровья нервной системы.

Сколько витамина надо для здоровья

Организму требуется очень мало витамина B12, а рекомендуемая суточная норма витамина B12 для взрослых составляет около 2,4 микрограмма.

Если в организме человека не хватает витамина B12, это может вызвать многие клинические симптомы, такие как анемия, тошнота, рвота, анорексия, слабость, усталость, учащенное сердцебиение, одышка, бледность кожи, повреждение нервов, нарушение настроения и т. д.

Витамин B12, как правило, хранится в печени в течение длительного времени, а общее его количество составляет лишь примерно 2-3 мг.

"Если его не дополнить новой дозой витамина B12, сохраненный витамин B12 все еще может удовлетворять потребности организма в течение 3-5 лет", - говорит врач.

Когда витамин В12 нужен дополнительно

Врач говорит, что пока вы питаетесь сбалансировано, у вас не будет дефицита витамина B12. Если питание несбалансированное, то витамин необходимо принимать дополнительно.

Витамин В12 содержится в молочных продуктах, яичном желтке, мясе, печени, почках и рыбе.