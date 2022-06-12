Врачи рассказали, когда обязательно надо принимать дополнительно витамин В12

Витамины группы В очень важны для нашего здоровья, а особенно В12, который в некоторых случаях надо принимать дополнительно.
Когда это точно необходимо, рассказала доктор Люсия Гарсиа, пишет Quora.
Медики уверены, что основными физиологическими функциями витамина В12 являются:
Организму требуется очень мало витамина B12, а рекомендуемая суточная норма витамина B12 для взрослых составляет около 2,4 микрограмма.
Если в организме человека не хватает витамина B12, это может вызвать многие клинические симптомы, такие как анемия, тошнота, рвота, анорексия, слабость, усталость, учащенное сердцебиение, одышка, бледность кожи, повреждение нервов, нарушение настроения и т. д.
Витамин B12, как правило, хранится в печени в течение длительного времени, а общее его количество составляет лишь примерно 2-3 мг.
"Если его не дополнить новой дозой витамина B12, сохраненный витамин B12 все еще может удовлетворять потребности организма в течение 3-5 лет", - говорит врач.
Врач говорит, что пока вы питаетесь сбалансировано, у вас не будет дефицита витамина B12. Если питание несбалансированное, то витамин необходимо принимать дополнительно.
Витамин В12 содержится в молочных продуктах, яичном желтке, мясе, печени, почках и рыбе.
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