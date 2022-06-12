Лікарі розповіли, коли обов'язково треба приймати додатково вітамін В12

Вітаміни групи В дуже важливі для нашого здоров'я, а особливо В12, який в деяких випадках треба приймати додатково.
Коли це точно необхідно, розповіла доктор Люсія Гарсіа, пише Quora.
Медики впевнені, що основними фізіологічними функціями вітаміну В12 є:
Організму потрібно дуже мало вітаміну B12, а рекомендована добова норма вітаміну B12 для дорослих становить близько 2,4 мікрограма.
Якщо в організмі людини не вистачає вітаміну B12, це може викликати багато клінічних симптомів, таких як анемія, нудота, блювота, анорексія, слабкість, втома, прискорене серцебиття, задишка, блідість шкіри, пошкодження нервів, порушення настрою тощо.
Вітамін B12, як правило, зберігається в печінці протягом тривалого часу, а загальна його кількість становить лише приблизно 2-3 мг.
"Якщо його не доповнити новою дозою вітаміну B12, збережений вітамін B12 все ще може задовольняти потреби організму протягом 3-5 років", - каже лікар.
Лікар каже, що поки ви харчуєтесь збалансовано, у вас не буде дефіциту вітаміну B12. Якщо харчування незбалансоване, то вітамін необхідно приймати додатково.
Вітамін В12 міститься в молочних продуктах, яєчному жовтку, м'ясі, печінці, нирках і рибі.
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