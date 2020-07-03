Врачи рассказали, кому строго запрещено есть черешню

Популярную летнюю ягода черешню, цены на которую в этом году кусаются, можно употреблять далеко не всем. И если кому-то врачи советуют просто не злоупотреблять, то некоторым людям сочные плоды и вовсе противопоказаны.

Врачи говорят, что дело в опасных нитратах и ферментах, содержащихся в черешне, пишет ГолосUA.

Так, диетолог Людмила Бабич уверяет, что ягода может оказывать слабительный эффект, поэтому некоторым людям лучше воздержаться.

"Черешня запрещена тем, кто часто страдает расстройствами желудка и диареей, поскольку оказывает дополнительное слабительное действие", - отметила врач.

Кроме того, черешню нельзя употреблять при непроходимости кишечника.

Людмила Бабич рассказала, как "обезопасить" ягоду. Она советует замачивать черешню в холодной воде перед потреблением в пищу. Через 20 минут ее можно промыть и кушать.

А детям первую черешню давать не стоит. Дело в том, что из-за клетчатки, большого количества углеводов и аллергенов ребенку может стать плохо. Ведь малышню так сложно оттянуть от миски с ароматной ягодой, а потом могут быть неприятности.

Черешню на голодный желудок кушать нельзя, но и сразу после еды тоже. Лучше выждать полчаса. Ограничиться стоит 20-25 ягодами в день.

Отметим, что нитраты - не самое худшее, что может быть в ранних овощах. Более опасны - нитрозамины и разные вещества, которые используются для наружной обработки овощей и фруктов.

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