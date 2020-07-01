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Этих компонентов категорически не должно быть в детском супе

STYLERЖизнь    01.07.2020 - 18:37
Этих компонентов категорически не должно быть в детском супе
Чего не должно быть в детском супе (фото: pixabay)

Какие компоненты не должны быть частью супа, который мы даем детям - в материале Styler

Диетологи говорят, что некоторые компоненты для "взрослых" супов категорически не годятся для первых блюд, которые мы готовим малышам. А некоторые супы и вовсе лучше исключить из детского меню.

Не стоит добавлять в суп ребенку до трех лет лавровый лист, так как он попросту может им подавиться, пишет ресурс materinstvo. Также стоит исключить такие "тяжелые" компоненты, как сало, копчености, острые специи (чеснок, перец). Да и вообще с пряностями следует быть осторожнее. В качестве таких подойдут сушеные травы, корень петрушки, немножко натуральных специй.

Нельзя варить супы малышам с бульонными кубиками и томатной пастой. Если нужен томат - то только цельные помидоры и без кожицы. Не стоит зажаривать первые блюда, которые вы даете малышу.

Не рекомендуются в питании детей до трех лет такие супы как:

  • щавелевый (зеленый борщ),
  • рассольник,
  • щи с кислой капустой,
  • харчо,
  • солянка,
  • борщ с галушками и салом,
  • супы с морепродуктами.

А вот грибные бульоны и супы и вовсе запрещены до 5-7 лет.

Самыми же полезными для ребенка диетологи называют куриный суп с лапшой, овощами и зеленью, крем-суп из тыквы, суп с брокколи и цветной капустой, суп со свежими томатами. Последний не ранее 2-3 лет из-за высокой кислотности.

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Автор: Styler

Теги Новости Украины здоровьеедадиета
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