Лікарі розповіли, кому суворо заборонено їсти черешню

Популярну літню ягоду черешню, ціни на яку цьогоріч кусаються, можна вживати далеко не всім. І якщо комусь лікарі радять просто не зловживати, то деяким людям соковиті плоди і зовсім протипоказані.

Лікарі кажуть, що справа в небезпечних нітратах і ферментах, що містяться в черешні, пише ГолосUA.

Так, дієтолог Людмила Бабич запевняє, що ягода може чинити проносний ефект, тому деяким людям краще утриматися.

"Черешня заборонена тим, хто часто страждає розладами шлунка та діареєю, оскільки чинить додаткову проносну дію", - зазначила лікар.

Крім того, черешню не можна вживати при непрохідності кишечника.

Людмила Бабич розповіла, як "убезпечити" ягоду. Вона радить замочувати черешню в холодній воді перед споживанням в їжу. Через 20 хвилин її можна промити і їсти.

А дітям першу черешню давати не варто. Річ у тому, що через клітковину, велику кількість вуглеводів і алергенів дитині може стати погано. Адже малечу так складно відтягнути від миски з ароматною ягодою, а потім можуть бути неприємності.

Черешню на голодний шлунок їсти не можна, але і відразу після їжі теж. Краще почекати півгодини. Обмежитися варто 20-25 ягодами на день.

Зазначимо, що нітрати - не найгірше, що може бути у ранніх овочах. Більш небезпечні - нітрозаміни і різні речовини, які використовуються для зовнішньої обробки овочів і фруктів.

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