Врачи рассказали о колоссальной нехватке витамина D у украинцев во время карантина

Карантин в Украине из-за коронавируса продлен до 22 марта, но уже с 11 числа начнутся ослабления, и украинцам можно будет гулять в парках, скверах и зонах отдыха. Но можно ли повысить уровень витамина D путем прогулок в солнечную погоду? На этот вопрос ответили эксперты.

По словам медиков, более 80% населения Украины имеет дефицит витамина D. При этом дефицит или недостаточность витамина D зафиксировано у более чем 1 млрд населения Земли. Эти цифры по-настоящему пугают.

Эксперты подчеркнули, что первая обманчива мысль, которая возникает - восстановить недостаток естественным путем.

Но прогулка весной на солнце почти не влияет на уровень витамина D в организме, тем более, не устраняет дефицит, который наблюдается в большей части населения. Об этом говорится в сообщении Telegram-канала "Київ LIVE Коронавірус".

Что делать?

Медики советуют включить в свой рацион диетические добавки, содержащие витамин D. Именно в таком варианте элемент быстрее, легче и эффективнее усваивается организмом, в отличие от естественного пути.

Стоит отметить, что перед приемом каких-либо диетических добавок лучше проконсультироваться со своим лечащим врачом.

Напомним, что из-за карантина в Украине хирурги не проводили плановые операции. Но с 5 мая для этого правила сделали ряд исключений. Кабинет министров разрешил проводить определенные медицинские процедуры при некоторых условиях.