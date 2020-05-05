В Украине разрешили важные медицинские процедуры: опубликован список

Правительство разрешило проводить плановые операции (коллаж РБК-Украина)

Правительство рассказало, какие операции смогут проводить украинцам во время карантина

Из-за карантина в Украине не проводились плановые операции по здоровью. Но с 5 мая для этого правила сделали ряд исключений. Постановлением Кабинета министров было решено проводить определенные медицинские процедуры при некоторых условиях.

С этого момента в Украине в период карантина разрешили такие манипуляции:

оказание медицинской помощи на территории областей, г. Киева, в которых заполненность коек в учреждениях здравоохранения, определенных для госпитализации пациентов с подтвержденным случаем COVID-19, составляет менее 50 процентов;

оказание медицинской помощи вследствие осложненного течения беременности и родов;

оказание медицинской помощи беременным, роженицам, новорожденным;

оказание медицинской помощи в специализированных отделениях учреждений здравоохранения пациентам с онкологическими заболеваниями;

оказание паллиативной медицинской помощи в стационарных условиях;

проведение других неотложных и срочных мер по госпитализации и плановых операций, если в результате их переноса (отсрочка) существует значительный риск для жизни.

Единственное условие для пациентов перед операцией - это прохождение ПЦР-теста на коронавирус. Это обязательно для всех граждан.

Как мы ранее писали, с 14 марта в Украине Министерство здравоохранения рекомендовало отменить всем врачам запланированные операции. Проведение всех операций было отложено на период карантина.