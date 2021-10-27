Врачи рассказали, действительно ли Pfizer провоцирует женское бесплодие

По информации Минздрава, в мире не зарегистрировано ни одного случая бесплодия, которое возникло вследствие вакцинации против COVID-19.

При этом в ведомстве добавили, что из-за нехватки исследований в этой группе Всемирная организация здравоохранения все же не рекомендует вакцинацию беременных женщин.

Что известно о вакцинации беременных от коронавируса в Украине?

Согласно последней рекомендации Минздрава, беременным рекомендуется вакцинироваться против COVID-19, особенно если они в группе риска по осложнениям вследствие болезни.

В Минздраве ранее заявили, что для вакцинации во время беременности нет никаких противопоказаний.

"На сегодняшний день есть достаточно опыта вакцинации беременных. У беременных, которые вакцинированы от COVID-19, не было выявлено каких-либо негативных последствий. В Украине сейчас одобрены рекомендации по вакцинации беременных", - заявил от имени Минздрава врач-иммунолог Федор Лапий.

Чуть ранее в министерстве также рассказали, что в Украине есть только один препарат, который разрешен беременным. Это мРНК-вакцина - Comirnaty от Pfizer-BioNTech.

Другие распространенные мифы о вакцинации и репродуктивных функциях

Медики также добавили, что вакцинация от коронавируса не может спровоцировать импотенцию. А вот вирус - наоборот - может стать причиной эректильной дисфункции.

Нарушить менструальный цикл прививка от коронавируса также не может. А вот стресс из-за пандемии и страхи связанные с ситуацией в мире - могут.