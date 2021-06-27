В Минздраве рассказали, какая COVID-вакцина разрешена беременным: в Украине такая одна

Вакцинацию от коронавируса можно делать беременным, но в Украине есть только один препарат, который разрешен женщинам в положении. При этом показана вакцинация далеко не всем беременным, а только некоторым группам.

Как обстоят в нашей стране дела с COVID-вакцинацией беременных, какой препарат можно вводить и другие нюансы - читайте ниже в нашем материале.

Согласно данным Национальной службы здоровья Украины (НСЗУ), при беременности женщины могут тяжелее переносить коронавирус. Вакцинироваться во время вынашивания ребенка врачи могут рекомендовать только в особенных случаях.

Когда беременных нужно вакцинировать от коронавируса

"Если беременная имеет высокий риск заболеть COVID-19, например, женщина работает в ковидной больнице, или имеет сопутствующие заболевания, она может обсудить с врачом возможность вакцинации.

Какая вакцина разрешена в таких случаях

В Украине только один препарат разрешен беременным - это мРНК-вакцина - Comirnaty от Pfizer-BioNTech.

Инструкции вакцины CoronaVac от Sinovac Biotech запрещают прививки беременных.

Что делать, если первую дозу получили до наступления беременности

Если первой прививкой от COVID-19 был препарат на векторной платформе - в Украине из таких вакцин лишь AstraZeneca (Covishield, SKBio), врач должен объяснить соотношение риска и пользы от второй привики.



"На основе этого женщина сама будет решать, получить вторую дозу этой же вакцины во время беременности или уже после родов", - говорят в НСЗУ.

Если вы кормите ребенка грудью

А вот женщины, которые кормят детей грудным молоком, могут быть вакцинированы без оговорок.