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В Минздраве сделали категоричное заявление о вакцинации беременных от COVID-19

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Понедельник 26 июля 2021 13:15
В Минздраве сделали категоричное заявление о вакцинации беременных от COVID-19 Фото: В Минздраве сделали категорическое заявление о вакцинации беременных от COVID-19 (Getty Images)
Автор: Светлана Мащенко

В Минздраве заявили, что беременных нужно вакцинировать от коронавируса, и что это безопасно, как для матери, так и для ребенка.

Соответсвующую информацию опубликовали в пресс-службе ведомства.

По словам врача-иммунолога Федора Лапия, безопасность прививок доказана исследованиями на животных. А практика вакцинирования женщин показала, что побочных действий нет.

"На сегодняшний день есть достаточно опыта вакцинации беременных. У беременных, которые вакцинированы от COVID-19, не было выявлено каких-либо негативных последствий. В Украине сейчас одобрены рекомендации по вакцинации беременных", - заявил медик.

По словам Лапия, COVID-19 является опасной болезнью для беременных.

"Он может приводить к преждевременным родам, к прерыванию беременности, к рождению детей преждевременно. Именно поэтому важно защищать и вакцинировать беременных против этой инфекции", - добавил эксперт.

Нужно ли проверяться на беременность перед вакцинацией?

Врач говорит, что ни проводить тест на беременность перед вакцинацией, ни откладывать запланированную беременность на время проведения прививок, не нужно.

Вакцинація від COVID-19 для вагітних є безпечною та необхідною

Вакцинація від COVID-19 для вагітних є безпечною та необхідною! Клінічні дослідження підтверджують, що у вакцинованих вагітних не було виявлено жодних негативних наслідків щеплення від COVID-19. Вакцина не шкодить здоров’ю матері та дитини. COVID-19 є небезпечною хворобою для вагітних, оскільки це може призводити до передчасних пологів чи переривання вагітності. Детально про вакцинацію від COVID-19 для вагітних дивіться у відеоблозі лікаря-імунолога Федора Лапія. Бережіть себе, свою вагітність та свою дитину. Вакцинуйтеся від COVID-19!

Posted by Міністерство охорони здоров'я України on Sunday, July 25, 2021

Что говорили о вакцинации беременных еще месяц назад

Отметим, что ранее в Национальной службе здоровья Украины заявили, что беременных нужно вакцинировать только в особенных случаях. Речь идет о группах риска - если женщина работает в ковидной больнице, или имеет сопутствующие заболевания.

При этом, по данным Минздрва, в Украине только один препарат разрешен беременным - это мРНК-вакцина - Comirnaty от Pfizer-BioNTech. А вот инструкции вакцины CoronaVac от Sinovac Biotech запрещают прививки беременных.

Если же женщина получила первую дозу другим препаратом до того, как наступила беременность, то вопрос о введении второй дозы должен решаться ею совместно с врачом.

Напомним, что в Украине на 26 июля полностью вакцинировано от коронавируса 1,7 млн человек.

Ранее врач назвал украинцам вакцину, которая может лучше остальных защищать от коронавируса.

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