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Врач рассказала, что случится с вашим организмом, если каждый день съедать по яблоку

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Воскресенье 23 января 2022 08:48
Врач рассказала, что случится с вашим организмом, если каждый день съедать по яблоку Фото: Почему яблоки нужно есть каждый день (pixabay.com)
Автор: Светлана Мащенко

Яблоки - уникальный продукт, очень богатый своими питательными веществами, который во Всемирной организации здравоохранения поставили на первое место среди самых полезных фруктов. Медики в один голос приходят к выводу, что ежедневно нужно съедать как минимум по одному яблоку.

Об этом рассказала врач из США, доктор Люсия Гарсия, пишет Quora.

Она утверждает, что яблоки наиболее близки к идеальной пищевой ценности из всех фруктов.

Яблоки содержат:

  • углеводы,
  • белки,
  • витамин А,
  • витамин С,
  • витамин В1,
  • витамин В2,
  • пищевые волокна,
  • яблочную кислоту,
  • винную кислоту,
  • каротин,
  • флавоноиды и другие питательные вещества.

Кроме того, фрукт богат минералами, такими как калий, фосфор, кальций, магний, цинк, марганец, железо, алюминий и другими.

В чем питательность яблок, и почему их нужно часто употреблять

Яблоко среднего размера весит около 180 граммов и содержит 95 калорий и 19 граммов сахара.

Яблоки - низкокалорийные фрукты с низким содержанием сахара, и употребление одного яблока в день не приведет к набору веса.

Содержание пищевых волокон в яблоках составляет около 1,85%. Пищевые волокна являются седьмым по величине питательным веществом для человека и очень полезны для здоровья пищеварительной системы, сердечно-сосудистой системы и сосудов головного мозга.

Являясь одним из основных полифенолов яблок, флавоноиды обладают противовоспалительным, бактерицидным, противовирусным, антиоксидантным, омолаживающим, противоопухолевым и другими эффектами.

Яблочная кислота может творить чудеса

Кислота в яблоках в основном представляет собой яблочную кислоту, которая устраняет усталость, повышает аппетит, способствует пищеварению, придает эластичность кровеносным сосудам и снижает уровень холестерина.

"Одно яблоко в день может "не отпугнуть" врача, но употребление одного яблока в день может быть чрезвычайно полезным для вашего здоровья", - резюмировала эксперт.

Ранее врач рассказала также, что произойдет с вашим организмом, если каждый день в течение месяца съедать по несколько яблок.

Также мы писали про четыре признака серьезных проблем с почками, которые появляются несколько раз в день.

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