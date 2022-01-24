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Лікарі розповіли, що буде з вашим організмом, якщо часто їсти рибу

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Понеділок 24 січня 2022 09:52
Лікарі розповіли, що буде з вашим організмом, якщо часто їсти рибу Фото: риба дуже корисна (pixabay.com)
Автор: Світлана Мащенко

Лікар розповіла, в чому користь риби, і чи є ризик набрати вагу, якщо її часто вживати.

Про це розповіла доктор із США Люсія Гарсія, пише Quora.

За словами лікаря, основною причиною ожиріння є надмірне споживання продуктів з високим вмістом вуглеводів, жирів і калорій.

У той же час в рибі дуже мало жиру, всього від 1 до 5% в більшості сортів риб. При цьому жир в рибі складається з ненасичених жирних кислот.

"Харчова цінність риби дуже висока. Це типове м'ясо з високим вмістом білка, низьким вмістом жиру і низьким вмістом калорій. Вживання риби не зробить вас товстим", - впевнена фахівець.

Ненасичені жирні кислоти можуть:

  • регулювати рівень ліпідів в крові,
  • знижувати в'язкість крові,
  • знижувати рівень холестерину.

Крім того вони дуже корисні для здоров'я серцево-судинної системи і судин головного мозку.

М'ясо риби багате білком

При цьому велика частина риби містить від 18% до 20% білка, що набагато вище, ніж в інших видах м'яса, птиці, яєць і молока.

Білок м'яса риби являє собою повноцінний білок, який легко засвоюється організмом, а швидкість його засвоєння становить від 85% до 90%.

Риба також багата вітаміном А, вітаміном D, вітаміном В1, вітаміном Е, лецитином, а також селеном, цинком, кальцієм, магнієм, йодом та іншими необхідними організму поживними речовинами.

Скільки риби потрібно їсти в тиждень

Доктор Євген Комаровський каже, що лікарі всього світу настійно рекомендують, щоб кожна людина, діти і дорослі, їли мінімум дві порції риби в тиждень.

Одна порція - це 140 грам. Але можна і більше - від двох до чотирьох порцій, тобто 280-560 грам в тиждень. Більше - не рекомендується.

Раніше ми писали, як почистити швидко оселедець швидко всього за одну хвилину.

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