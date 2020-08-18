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Умер мужчина, которому впервые в Украине пересадили поджелудочную: врачи объяснили, почему

Львов, Вторник 18 августа 2020 11:49
Умер мужчина, которому впервые в Украине пересадили поджелудочную: врачи объяснили, почему
Умер мужчина, которому впервые в Украине пересадили поджелудочную железу (фото: freepik)
Автор: Светлана Мащенко

Во Львове мужчина, которому от неживого донора пересадили поджелудочную железу, умер в больнице

Мужчина, которому впервые в Украине пересадили поджелудочную железу, умер во Львовской городской клинической больнице скорой медицинской помощи. Медики рассказали, почему так произошло, и какие у него были шансы на выживание после столь сложного оперативного вмешательства.

На странице медучреждения в Facebook сообщили грустную новость.

"Друзья, мы вынуждены сообщить очень печальную весть: к сожалению, Андрей, наш пациент с пересаженной поджелудочной железой, умер... Это огромная потеря не только для его родных, но и для всего нашего коллектива и тех, кто болел и переживал за мужчину", - говорится в сообщении.

Медики пишут, что с 7 августа (день пересадки) буквально жили с Андреем в реанимации. Состояние мужчины контролировалось круглосуточно, в том числе и иностранными коллегами.

Сначала все шло хорошо, пересаженный орган начал работать. Но потом пациенту стало резко хуже.

"Сосуды затромбировались, и ни операция, ни дальнейшая реанимация уже не имели эффекта", - рассказывают врачи.

Медики объяснили, что трансплантация поджелудочной железы является одной из сложнейших операций по пересадке органов. И мировая статистика говорит, что не выживает каждый третий пациент. Увы, Андрей попал в печальную статистику.

Напомним, недавно в Киеве провели уникальную операцию по пересадке сердца.

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