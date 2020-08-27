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Лікарі провели унікальну операцію 5-річній дівчинці в Харкові: вона зможе жити повноцінно

Харків, Четвер 27 серпня 2020 15:28
Лікарі провели унікальну операцію 5-річній дівчинці в Харкові: вона зможе жити повноцінно
У Харкові лікарі провели рідкісну операцію маленькій дівчинці (фото: freepik)
Автор: Світлана Мащенко

Хірурги провели рідкісну операцію маленькій дитині, подарувавши їй шанс на щасливе життя

У Харкові лікарі провели унікальну операцію маленькій дівчинці, яка страждала від нападів епілепсії. Тепер у п'ятирічної пацієнтки з'явився шанс жити повноцінним життям.

Унікальне хірургічне втручання здійснили лікарі міського центру дитячої нейрохірургії (при Харківській міській лікарні швидкої та невідкладної медичної допомоги імені професора О. Мещанінова), пише місцеве видання kh-news.net.

Дівчинці з Сумської області вживили спеціальний пристрій. Він здатен реагувати на напади епілепсії та блокувати їх.

Керівник центру Олександр Духовський, який керував операцією, каже що близько 30% людей з епілепсією не здатні сприймати препарати від хвороби, тому такий апарат життєво необхідний.

Пристрій-генератор імплантували в пахвову область, а електрод прикріпили до блукаючого нерва. По ньому електричні сигнали посилаються в мозок, і він може перервати напад епілепсії.

Цікаво, що вперше таку операцію провели в Харкові в 2016-му. А нинішня стала вже п'ятнадцятою. При цьому лікарі кажуть, що пацієнтів, які потребують такої операції значно більше.

Поки ж для цього немає державного фінансування, а рівень доходів у населення залишається низьким.

Раніше ми писали, що у Львові помер чоловік, якому вперше в Україні пересадили підшлункову залозу. Лікарі пояснили, чому так сталося.

Також повідомлялося, що у Києві провели унікальну операцію з пересадки серця.

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