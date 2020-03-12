ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Врачи предупредили об опасности кипяченой воды

STYLERЖизнь    12.03.2020 - 22:15
Врачи предупредили об опасности кипяченой воды
Какую воду лучше пить (фото: pixabay.com)

Врачи рассказали о том, какую воду лучше пить

Какую воду лучше пить - кипяченую или фильтрованную? Над таким вопросом задумываются многие люди, которые хотят обезопасить себя и своих близких. Ведь через воду в организм могут попадать вредные микроорганизмы. Ученые, которые занимались исследованием этого вопроса, пришли к неожиданному выводу. Какие угрозы может скрывать кипяченая вода - в материале Styler.

Исследователи из Цюриха пришли к выводу, что кипяченая вода может нести опасность по нескольким причинам.

Во-первых, ученые разрушили миф о том, что кипячение убивает вредные бактерии. Это утверждение правдиво лишь частично. Дело в том, что лишь длительное кипячение может обеззаразить воду. А доведение воды до температуры 100 градусов по Цельсию проблему с патогенами в воде не решит.

Во-вторых, хлор, содержащийся в воде, выпадает в осадок и начинает взаимодействовать с другими веществами, создавая вредные соединения.

В-третьих, при кипячении на стенках чайника образуется осадок. Со временем он накапливается и начинает попадать в организм человека. Это приводит к проблемам с сердцем, суставами и почками.

"Регулярное употребление кипяченой воды вымывает из организма соли и минеральные вещества", - заявили исследователи.

Ранее мы писали о том, люди с какой группой крови наиболее подвержены раку.

В Украине поднимут тарифы на воду: кому больше всего не повезет Инсульт и инфаркт: лечебная минеральная вода может вызвать опасные заболевания
Новости Украины вода
Lite
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь