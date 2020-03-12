Врачи предупредили об опасности кипяченой воды

Какую воду лучше пить (фото: pixabay.com)

Врачи рассказали о том, какую воду лучше пить

Какую воду лучше пить - кипяченую или фильтрованную? Над таким вопросом задумываются многие люди, которые хотят обезопасить себя и своих близких. Ведь через воду в организм могут попадать вредные микроорганизмы. Ученые, которые занимались исследованием этого вопроса, пришли к неожиданному выводу. Какие угрозы может скрывать кипяченая вода - в материале Styler.

Исследователи из Цюриха пришли к выводу, что кипяченая вода может нести опасность по нескольким причинам.

Во-первых, ученые разрушили миф о том, что кипячение убивает вредные бактерии. Это утверждение правдиво лишь частично. Дело в том, что лишь длительное кипячение может обеззаразить воду. А доведение воды до температуры 100 градусов по Цельсию проблему с патогенами в воде не решит.

Во-вторых, хлор, содержащийся в воде, выпадает в осадок и начинает взаимодействовать с другими веществами, создавая вредные соединения.

В-третьих, при кипячении на стенках чайника образуется осадок. Со временем он накапливается и начинает попадать в организм человека. Это приводит к проблемам с сердцем, суставами и почками.

"Регулярное употребление кипяченой воды вымывает из организма соли и минеральные вещества", - заявили исследователи.

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