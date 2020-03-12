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Лікарі попередили про небезпеку кип'яченої води

STYLERЖиття    12.03.2020 - 22:15
Лікарі попередили про небезпеку кип'яченої води
Яку воду краще пити (фото: pixabay.com)

Лікарі розповіли про те, яку воду краще пити

Яку воду краще пити кип'ячену або фільтровану? Над таким питанням замислюються багато людей, які хочуть убезпечити себе і своїх близьких. Адже через воду в організм можуть потрапляти шкідливі мікроорганізми. Вчені, які займалися дослідженням цього питання, прийшли до несподіваного висновку. Які загрози може приховувати кип'ячена вода - в матеріалі Styler.

Дослідники з Цюріха прийшли до висновку, що кип'ячена вода може нести небезпеку з кількох причин.

По-перше, вчені зруйнували міф про те, що кип'ятіння вбиває шкідливі бактерії. Це твердження правдиве лише частково. Справа в тому, що лише тривале кип'ятіння може знезаразити воду. А доведення води до температури 100 градусів за Цельсієм проблему з патогенами у воді не вирішить.

По-друге, хлор, який міститься у воді, випадає в осад і починає взаємодіяти з іншими речовинами, утворюючи шкідливі сполуки.

По-третє, при кип'ятінні на стінках чайника утворюється осад. З часом він накопичується і починає потрапляти в організм людини. Це призводить до проблем із серцем, суглобами і нирками.

"Регулярне вживання кип'яченої води вимиває з організму солі та мінеральні речовини", - заявили дослідники.

Раніше ми писали про те, люди з якою групою крові найбільш схильні до раку.

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