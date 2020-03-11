ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Ученые назвали группу крови, более всего уязвимую к раку

STYLERЖизнь    11.03.2020 - 21:51
Ученые назвали группу крови, более всего уязвимую к раку
Ученые назвали уязвимую к раку группу крови (фото: pixabay.com)

Ученые назвали группу крови, носители которой чаще болеют раком

Раковые опухоли чаще возникают у людей с определенной группой крови. Ученые из Швеции в течение 35 лет собирали статистические данные о заболевших и пришли к соответствующим выводам, пишет MedikForum.

Из заключения стало понятно, что носители второй группы (А) чаще рискуют заболеть раком. При этом в "лидерах" у этой категории именно рак желудка. Ученые отмечают, что людям со второй группой крови стоит более тщательно следить за своим здоровьем.

На втором месте люди с третьей (В) и четвертой (АВ) группами крови. Главной угрозой для этой категории является риск развития опухоли в поджелудочной железе.

А вот люди с первой группой (0) менее всего уязвимы к возникновению опухолей. В этой категории, согласно исследованию, наименьшее число заболевших раком.

По словам ученых, основные причины развития раковых опухолей - это алкоголь, употребление табака и противовоспалительных нестероидных препаратов.

Отметим, что люди с первой группой крови более подвержены развитию гастрита или язвенной болезни.

Ранее мы писали, что злоупотребление некоторыми витаминами может вызывать возникновение раковых опухолей. Избыток каких витаминов может привести к раку - можно прочесть в материале.

5 ложных симптомов рака: как не ошибиться У Заворотнюк возникли новые проблемы: актриса может остаться без поддержки
Новости Украины рак
Lite
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь