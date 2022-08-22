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Врачи опровергли самые популярные мифы о раке: не стоит в них верить

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Понедельник 22 августа 2022 19:45
Врачи опровергли самые популярные мифы о раке: не стоит в них верить Врачи опровергли 4 мифа о раке (Коллаж РБК-Украина)
Автор: Анна Шиканова

Рак по-прежнему является болезнью, которая не до конца изучена. Больше вопросов об этой болезни о том, откуда она появляется. Есть некоторые факторы, которые врачи называют повышенным риском - наследственность, загрязнения и так далее. И есть мифы, которые распространяют об онкологии.

Специалисты MedicalXpress опровергли в своей статье самые популярные мифы о возникновении рака.

Миф 1. Дезодоранты и антиперспиранты могут вызвать рак молочной железы

Убедительных доказательств связи между использованием дезодорантов под мышками с раком молочной железы на самом деле нет.

Некоторые исследования указывают, что антиперспиранты и дезодоранты могут содержать вредные вещества, такие как алюминий и парабены. Эти вещества могут впитываться через кожу или попадать в организм через порезы.

Но научно не доказано, что при попадании в организм эти вещества повышают риск развития онкологии.

Миф 2. Разогрев пищи в пластиковых контейнерах в микроволной печи опасен из-за рака

На самом деле все пластиковые контейнеры и упаковки, на которых стоит пометка о безопасном использовании в микроволновой печи, не представляют угрозы для здоровья.

Разогревать в микроволновке пластиковые контейнеры, которые для этого не предназначены, не рекомендуется. Не стоит использовать емкости для масла или маргарина, контейнеры для еды на вынос или миски для взбитых сливок.

Пластик, который не предназначен для использования в микроволновке, может просто расплавиться и химические вещества попадут в пищу.

Миф 3. Людям с онкологией нельзя есть сахар, так как он ускоряет рост раковых клеток

Исследований, которые бы подтверждали данный факт - нет. Нужны дополнительные изучения взаимосвязи между сахаром в рационе и раком.

Все виды клеток, в том числе и раковые, зависят от сахара в крови - он служит источником энергии. Но увеличение сахара в раковых клетках не заставит их расти быстрее.

Точно так же, как отсутствие сахара не заставит раковые клетки расти медленнее.

Данные некоторых исследований свидетельствуют о том, что чрезмерное потребление сахара связано с повышенным риском развития некоторых видов рака - рак матки, шейки матки, эндометрия, яичников, молочной железы, толстой кишки, прямой кишки, пищевода, печени, желчного пузыря, поджелудочной железы, почек и простаты.

Миф 4. Рак заразен

Избегать людей, которые больны раком, не стоит. Заразиться раком от другого человека невозможно и абсолютно нормально находиться рядом с близким человеком, обнимать его. Ваша поддержка будет очень ценной.

Сам по себе рак не заразен, но некоторые виды вирусов повышают риск развития онкологии. Это ВПЧ, гепатит В или С.

Кстати, ранее мы писали о том, что дерматологи назвали пять скрытых признаков рака кожи.

А еще рассказывали о том, какой ночной симптом может указывать на рак кишечника.

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