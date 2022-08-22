Лікарі спростували найпопулярніші міфи про рак: не варто в них вірити

Рак як і раніше є хворобою, яка не до кінця вивчена. Більше питань про цю хворобу про те, звідки вона з'являється. Є деякі фактори, які лікарі називають підвищеним ризиком - спадковість, забруднення і так далі. І є міфи, які поширюють про онкологію.

Міф 1. Дезодоранти та антиперспіранти можуть викликати рак молочної залози

Переконливих доказів зв'язку між використанням дезодорантів під пахвами з раком молочної залози насправді немає.

Деякі дослідження вказують на те, що антиперспіранти та дезодоранти можуть містити шкідливі речовини, такі як алюміній та парабени. Ці речовини можуть вбиратися через шкіру або потрапляти в організм через порізи.

Але науково не доведено, що при попаданні в організм ці речовини підвищують ризик розвитку онкології.

Міф 2. Розігрів їжі в пластикових контейнерах в мікрохвильовій печі небезпечний через рак

Насправді всі пластикові контейнери та упаковки, на яких стоїть позначка про безпечне використання в мікрохвильовій печі, не становлять загрози для здоров'я.

Розігрівати в мікрохвильовці пластикові контейнери, які для цього не призначені, не рекомендується. Не варто використовувати ємності для масла або маргарину, контейнери для їжі на винос або миски для збитих вершків.

Пластик, який не призначений для використання в мікрохвильовці, може просто розплавитися і хімічні речовини потраплять в їжу.

Міф 3. Людям з онкологією не можна їсти цукор, бо він прискорює ріст ракових клітин

Досліджень, які б підтверджували даний факт - немає. Потрібні додаткові вивчення взаємозв'язку між цукром в раціоні та раком.

Всі види клітин, в тому числі й ракові, залежать від цукру в крові - він служить джерелом енергії. Але збільшення цукру в ракових клітинах не змусить їх рости швидше.

Так само як відсутність цукру не змусить ракові клітини рости повільніше.

Дані деяких досліджень свідчать про те, що надмірне споживання цукру пов'язане з підвищеним ризиком розвитку деяких видів раку - рак матки, шийки матки, ендометрію, яєчників, молочної залози, товстої кишки, прямої кишки, стравоходу, печінки, жовчного міхура, підшлункової залози, нирок і простати.

Міф 4. Рак заразний

Уникати людей, які хворі на рак, не варто. Заразитися раком від іншої людини неможливо й абсолютно нормально перебувати поруч з близькою людиною, обіймати її. Ваша підтримка буде дуже цінною.

Сам по собі рак не заразний, але деякі види вірусів підвищують ризик розвитку онкології. Це ВПЛ, гепатит B або С.