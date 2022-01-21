Врачи назвали три простых продукта для повышения иммунитета зимой

В холодную пору человек должен полноценно питаться и обязательно включить в рацион продукты, которые повышают иммунитет.

Врачи назвали три простых продукта, которые обязательно должны быть зимой в вашем рационе. Об этом пишет Joinfo.

Батат

Это клубнеплодное растение называют еще сладким картофелем. Он очень полезен для здоровья и содержит огромное количество витамина А.

Батат можно готовить различными способами, он отлично подходит для любой трапезы в течение дня. Также этот овощ вкусен, у него много полезных свойств и он богат на минералы и другие витамины.

Цитрусовые

Один из самых необходимых витаминов для укрепления иммунитета зимой – витамин С. Для восполнения его в организме нужно регулярно зимой употреблять цитрусовые фрукты – апельсины, мандарины, лимоны, грейпфрут.

Полезнее всего их употреблять в виде цельных плодов. Кусочки фруктов можно добавлять в салаты или завтраки, также можно делать свежий сок или смузи.

Шпинат

Зимой свежий шпинат можно купить очень редко, хотя в теплицах его выращивают круглый год. Но для поддержания организма в зимнее время подойдет и замороженный шпинат.

Шпинат очень универсален – его можно добавлять в первые блюда, в салаты, тушить с другими овощами.

Самый оптимальный вариант для сохранения всех витаминов и питательных свойств – употреблять свежий шпинат в салатах или готовить его на пару.

Также специалисты рекомендуют сочетать листья шпината с яйцами и добавлять его в витаминные смузи.