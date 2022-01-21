Лікарі назвали три простих продукти для підвищення імунітету взимку

У холодну пору людина повинна повноцінно харчуватися та обов'язково включити в раціон продукти, які підвищують імунітет.

Лікарі назвали три простих продукти, які обов'язково повинні бути взимку у вашому раціоні. Про це пише Joinfo.

Батат

Це бульбоплідну рослину називають ще солодкою картоплею. Вона дуже корисна для здоров'я і містить величезну кількість вітаміну А.

Батат можна готувати різними способами, він відмінно підходить для будь-якої трапези протягом дня. Також цей овоч смачний, у нього багато корисних властивостей і він багатий на мінерали та інші вітаміни.

Цитрусові

Один з найнеобхідніших вітамінів для зміцнення імунітету взимку – вітамін С. Для заповнення його в організмі потрібно регулярно взимку вживати цитрусові фрукти – апельсини, мандарини, лимони, грейпфрут.

Найкорисніше їх вживати у вигляді цілісних плодів. Шматочки фруктів можна додавати в салати або сніданки, також можна робити свіжий сік або смузі.

Шпинат

Взимку свіжий шпинат можна купити дуже рідко, хоча в теплицях його вирощують цілий рік. Але для підтримки організму в зимовий час підійде і заморожений шпинат.

Шпинат дуже універсальний - його можна додавати в перші страви, в салати, тушкувати з іншими овочами.

Найоптимальніший варіант для збереження всіх вітамінів і поживних властивостей – вживати свіжий шпинат в салатах або готувати його на пару.

Також фахівці рекомендують поєднувати листя шпинату з яйцями та додавати його в вітамінний смузі.