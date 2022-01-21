Лікарі назвали три простих продукти для підвищення імунітету взимку
У холодну пору людина повинна повноцінно харчуватися та обов'язково включити в раціон продукти, які підвищують імунітет.
Лікарі назвали три простих продукти, які обов'язково повинні бути взимку у вашому раціоні. Про це пише Joinfo.
Батат
Це бульбоплідну рослину називають ще солодкою картоплею. Вона дуже корисна для здоров'я і містить величезну кількість вітаміну А.
Батат можна готувати різними способами, він відмінно підходить для будь-якої трапези протягом дня. Також цей овоч смачний, у нього багато корисних властивостей і він багатий на мінерали та інші вітаміни.
Цитрусові
Один з найнеобхідніших вітамінів для зміцнення імунітету взимку – вітамін С. Для заповнення його в організмі потрібно регулярно взимку вживати цитрусові фрукти – апельсини, мандарини, лимони, грейпфрут.
Найкорисніше їх вживати у вигляді цілісних плодів. Шматочки фруктів можна додавати в салати або сніданки, також можна робити свіжий сік або смузі.
Шпинат
Взимку свіжий шпинат можна купити дуже рідко, хоча в теплицях його вирощують цілий рік. Але для підтримки організму в зимовий час підійде і заморожений шпинат.
Шпинат дуже універсальний - його можна додавати в перші страви, в салати, тушкувати з іншими овочами.
Найоптимальніший варіант для збереження всіх вітамінів і поживних властивостей – вживати свіжий шпинат в салатах або готувати його на пару.
Також фахівці рекомендують поєднувати листя шпинату з яйцями та додавати його в вітамінний смузі.
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