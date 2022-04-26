Очень важные моменты: что и как можно замораживать в холодильнике

Вопрос заморозки продуктов актуален всегда. Есть несколько моментов, которые вам нужно знать.

Что можно заморозить?

⁣⁣Готовое мясо и птицу⠀ ⠀

Тефтели и котлеты⠀ ⠀

Пельмени и вареники⠀ ⠀

Фаршированные перцы и голубцы⠀ ⠀

Блины (с начинкой и без), оладьи, сырники, пирожки⠀ ⠀

Рыбу⠀ ⠀

Заготовки для супа и борща⠀ ⠀

Плов (плов следует замораживать только свежеприготовленным и охлажденным до комнатной температуры. Его можно расфасовать по пакетам (выпустив предварительно весь воздух) или в контейнеры. Хранить плов в замороженном виде можно 3 месяца при температуре -18°C.)⁣⁣⠀

Бульон ⁣⁣⠀

Овощи, фрукты, ягоды ⠀ ⠀

Супы-пюре⠀ ⠀

Картофель (это специфический продукт для замораживания, ведь после разморозки он может менять свой вкус и текстуру. Поэтому оптимально замораживать картофель в виде пюре. Его нужно замораживать свежеприготовленным. Охладите пюре до комнатной температуры, затем поместите в холодильник на 2-3 часа. После этого разложите его по контейнерам или пакетам и отправьте в морозилку. Хранить пюре можно до полугода.⠀

Выпечку ⠀ ⠀

Несколько важных моментов⠀ ⠀

⁣⁣После того, как вы сложите продукты в пакеты, не забывайте полностью избавляться от воздуха.⁣⁣⠀

Если вы замораживаете что-то жидкое (соусы, супы), не забывайте оставлять немного места в контейнере, ведь при замерзании жидкость увеличится в объеме, и тара может треснуть.⁣⁣⠀

Размораживайте продукты медленным способом (на полке холодильника). Используйте микроволновую печь только если времени у вас мало.⁣⁣⠀

После разморозки готовые блюда повторно замораживать нельзя.