Очень важные моменты: что и как можно замораживать в холодильнике
Фото: Какие продукты можно замораживать в холодильнике (freepic.com)
Вопрос заморозки продуктов актуален всегда. Есть несколько моментов, которые вам нужно знать.
О них сообщила диетолог Светлана Фус.
Что можно заморозить?
- Готовое мясо и птицу⠀ ⠀
- Тефтели и котлеты⠀ ⠀
- Пельмени и вареники⠀ ⠀
- Фаршированные перцы и голубцы⠀ ⠀
- Блины (с начинкой и без), оладьи, сырники, пирожки⠀ ⠀
- Рыбу⠀ ⠀
- Заготовки для супа и борща⠀ ⠀
- Плов (плов следует замораживать только свежеприготовленным и охлажденным до комнатной температуры. Его можно расфасовать по пакетам (выпустив предварительно весь воздух) или в контейнеры. Хранить плов в замороженном виде можно 3 месяца при температуре -18°C.)⠀
- Бульон ⠀
- Овощи, фрукты, ягоды ⠀ ⠀
- Супы-пюре⠀ ⠀
- Картофель (это специфический продукт для замораживания, ведь после разморозки он может менять свой вкус и текстуру. Поэтому оптимально замораживать картофель в виде пюре. Его нужно замораживать свежеприготовленным. Охладите пюре до комнатной температуры, затем поместите в холодильник на 2-3 часа. После этого разложите его по контейнерам или пакетам и отправьте в морозилку. Хранить пюре можно до полугода.⠀
- Выпечку ⠀ ⠀
Несколько важных моментов⠀ ⠀
После того, как вы сложите продукты в пакеты, не забывайте полностью избавляться от воздуха.⠀
Если вы замораживаете что-то жидкое (соусы, супы), не забывайте оставлять немного места в контейнере, ведь при замерзании жидкость увеличится в объеме, и тара может треснуть.⠀
Размораживайте продукты медленным способом (на полке холодильника). Используйте микроволновую печь только если времени у вас мало.⠀
После разморозки готовые блюда повторно замораживать нельзя.
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