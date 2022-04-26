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Очень важные моменты: что и как можно замораживать в холодильнике

Новина українською →
Вторник 26 апреля 2022 14:30
Очень важные моменты: что и как можно замораживать в холодильнике Фото: Какие продукты можно замораживать в холодильнике (freepic.com)
Автор: Людмила Жукова

Вопрос заморозки продуктов актуален всегда. Есть несколько моментов, которые вам нужно знать.

О них сообщила диетолог Светлана Фус.

Что можно заморозить?

  • ⁣⁣Готовое мясо и птицу⠀ ⠀
  • Тефтели и котлеты⠀ ⠀
  • Пельмени и вареники⠀ ⠀
  • Фаршированные перцы и голубцы⠀ ⠀
  • Блины (с начинкой и без), оладьи, сырники, пирожки⠀ ⠀
  • Рыбу⠀ ⠀
  • Заготовки для супа и борща⠀ ⠀
  • Плов (плов следует замораживать только свежеприготовленным и охлажденным до комнатной температуры. Его можно расфасовать по пакетам (выпустив предварительно весь воздух) или в контейнеры. Хранить плов в замороженном виде можно 3 месяца при температуре -18°C.)⁣⁣⠀
  • Бульон ⁣⁣⠀
  • Овощи, фрукты, ягоды ⠀ ⠀
  • Супы-пюре⠀ ⠀
  • Картофель (это специфический продукт для замораживания, ведь после разморозки он может менять свой вкус и текстуру. Поэтому оптимально замораживать картофель в виде пюре. Его нужно замораживать свежеприготовленным. Охладите пюре до комнатной температуры, затем поместите в холодильник на 2-3 часа. После этого разложите его по контейнерам или пакетам и отправьте в морозилку. Хранить пюре можно до полугода.⠀
  • Выпечку ⠀ ⠀

Несколько важных моментов⠀ ⠀

⁣⁣После того, как вы сложите продукты в пакеты, не забывайте полностью избавляться от воздуха.⁣⁣⠀

Если вы замораживаете что-то жидкое (соусы, супы), не забывайте оставлять немного места в контейнере, ведь при замерзании жидкость увеличится в объеме, и тара может треснуть.⁣⁣⠀

Размораживайте продукты медленным способом (на полке холодильника). Используйте микроволновую печь только если времени у вас мало.⁣⁣⠀

После разморозки готовые блюда повторно замораживать нельзя.

Как мы ранее сообщали, врач назвала самое полезное мясо.

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