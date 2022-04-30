Лікарі назвали суперовоч для жінок: продовжує молодість і швидко нормалізує здоров'я

Овочі корисні абсолютно всім, і вони повинні складати більшу частину раціону в будь-якому віці. Але є справжні суперфуди, які потрібно їсти й здоровим, і особливо – тим, у кого здоров'я ослаблене.

Дієтолог Наталія Краснова назвала суперовоч, який обов'язково повинні вживати всі жінки. Що це за овоч – читайте нижче.

Як стверджує експерт, найкорисніший овоч для жінок – це звичайна редька. І її потрібно обов'язково включити в раціон, особливо після 45 років.

Цей овоч недорогий і дуже корисний. Редька є прекрасною вітамінною підтримкою організму. Якщо її є регулярно, то можна легко заповнити нестачу калію, натрію, магнію, кальцію, заліза і різних вітамінів.

Редька корисна для жінок

Для жіночого організму редька більш корисна, ніж для чоловічого. Вона упорядковує роботу щитовидної залози, швидко нормалізує гормональний фон і знижує болі під час критичних днів.

Сік редьки теж корисний

Сік редьки корисний для молодості шкіри: на ній довго не з'являються глибокі зморшки та пігментні плями. Але і для чоловіків редька корисна - вона зменшує запалення простати.

Для досягнення кращого ефекту, овоч найкраще їсти в чистому вигляді й в салатах, заправлених нерафінованою рослинною олією.

Кому редька протипоказана

Навіть такий корисний овоч може викликати проблеми зі здоров'ям. Її не можна їсти людям, у яких є проблеми зі шлунком, підвищена кислотність, захворювання нирок і при подагрі.

З дуже великою обережністю потрібно вживати редьку вагітним жінкам, оскільки цей овоч може викликати тонус матки.