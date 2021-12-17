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Врачи назвали симптом рака, который наблюдается у 23% пациентов

Новина українською →
Пятница 17 декабря 2021 08:28
Врачи назвали симптом рака, который наблюдается у 23% пациентов Фото: врачи назвали общий симптом рака, который наблюдается у четверти пациентов (freepik.com)
Автор: Роман Мирончук

Рак остается основной причиной смерти во всем мире, убивая ежегодно миллионы людей. Ученые выявили наиболее распространенный признак рака, который может говорить о заболевании до постановки диагноза. Речь идет об абдоминальных симптомах.

Об этом сообщает британское издание Express.

Ученые исследовали восемь абдоминальных симптомов (боль в животе, изменение кишечника, вздутие живота, диспепсия (нарушение нормальной деятельности желудка), ректальное кровотечение, дисфагия (расстройство акта глотания), рефлюкс и тошнота/рвота) среди 15 956 пациентов, у которых впоследствии был диагностирован рак.

В конце исследования ученые наблюдали у 23% онкологических больных абдоминальные симптомы, которые их беспокоили еще до того, как врачи обнаружили опухоль.

"Абдоминальные симптомы являются обычным явлением у онкологических больных, а время до проявления зависит от симптома", - говорят исследователи.

Как можно снизить риск заболевания раком

Не всегда ясно, что вызывает рак, но существуют доказанные факторы риска. Фактически, по оценкам врачей, четыре из 10 случаев рака можно предотвратить.

По данным британских ученых, избыточный вес и ожирение являются второй по значимости причиной рака.

"Избыточный вес не означает, что у вас обязательно будет рак. Но если у вас избыточный вес, у вас больше шансов заболеть раком, чем при нормальном весе", - предупреждают медики.

Напомним, ученые назвали рыбу, которая может приводить к раку.

Ранее врачи назвали продукт, который повышает холестерин и незаметно вас убивает.

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