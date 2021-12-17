Лікарі назвали симптом раку, який спостерігається у 23% пацієнтів
Рак залишається основною причиною смерті в усьому світі, вбиваючи щорічно мільйони людей. Вчені виявили найбільш поширену ознаку раку, яка може говорити про захворювання до постановки діагнозу. Йдеться про абдомінальні симптоми.
Про це повідомляє британське видання Express.
Вчені досліджували вісім абдомінальних симптомів (біль у животі, зміна кишечника, здуття живота, диспепсія (порушення нормальної діяльності шлунка), ректальна кровотеча, дисфагія (розлад акту ковтання), рефлюкс і нудота/блювота) серед 15 956 пацієнтів, у яких згодом був діагностований рак.
В кінці дослідження вчені спостерігали у 23% онкологічних хворих абдомінальні симптоми, які їх турбували ще до того, як лікарі виявили пухлину.
"Абдомінальні симптоми є звичайним явищем у онкологічних хворих, а час до прояву залежить від симптому", - кажуть дослідники.
Як можна знизити ризик захворювання на рак
Не завжди ясно, що викликає рак, але існують доведені фактори ризику. Фактично, за оцінками лікарів, чотири з 10 випадків раку можна запобігти.
За даними британських вчених, надмірна вага і ожиріння є другою за значимістю причиною раку.
"Надмірна вага не означає, що у вас обов'язково буде рак. Але якщо у вас надмірна вага, у вас більше шансів захворіти на рак, ніж при нормальній вазі", - попереджають медики.
Нагадаємо, вчені назвали рибу, яка може призводити до раку.
Раньше лікарі назвали продукт, який підвищує холестерин і непомітно вас вбиває.