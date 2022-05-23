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Врачи назвали самый полезный сухофрукт: съедайте ежедневно горсть и увидите результат

Фото: Врачи назвали самый полезный сухофрукт (pixabay.com)
Автор: Светлана Мащенко

Врачи рассказали про чрезвычайно полезный сухофрукт, который нужно употреблять ежедневно, чтобы быть здоровыми и иметь прекрасную форму.

Преимущества сухофрукта назвала врач из США Люсия Гарсия, пишет Quora.

По словам медика, речь идет о черном изюме, который производят высушиванием темных сортов винограда. Последний используют обычно для производства красных вин, но и делают из него изюм.

Чем полезны изюм

Сухофрукт содержит около 15% углеводов, из которых фруктоза составляет 57%, а глюкоза - 43%, что может непосредственно обеспечить организм энергией, необходимой для повседневной деятельности.

Черный изюм является прекрасным источником витамина С. В 100 граммах содержится 464 мг витамина С, что в десятки раз больше, чем в большинстве фруктов и овощей.

Как черный изюм влияет на здоровье

Исследования показали, что черный изюм богат биофлавоноидами, которые могут смягчать кровеносные сосуды, улучшать проницаемость кровеносных сосудов и очень полезны для сердечно-сосудистой системы и здоровья кровообращения мозга.

Врач уверена, что черный изюм - это низкокалорийный, высокопитательный сухофрукт. 100 граммов содержат всего 46 калорий.

"Ежедневно съедать горсть черного изюма - отличный выбор для вашего здоровья", - подытожила медик.

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