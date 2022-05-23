Лікарі назвали найкорисніший сухофрукт: з'їдайте щодня жменю і побачите результат

Лікарі розповіли про надзвичайно корисний сухофрукт, який треба вживати щодня, щоб бути здоровими і мати чудову форму.
Переваги сухофрукту назвала лікар із США Люсія Гарсія, пише Quora.
За словами медика, мова йде про чорні родзинки, що виготовляють висушуванням темних сортів винограду. Останній використовують зазвичай для виробництва червоних вин, але й роблять з нього родзинки.
Сухофрукт містить близько 15% вуглеводів, з яких фруктоза становить 57%, а глюкоза - 43%, що може безпосередньо забезпечити організм енергією, необхідною для повсякденної діяльності.
Чорні родзинки є чудовим джерелом вітаміну С. У 100 грамах міститься 464 мг вітаміну С, що в десятки разів більше, ніж у більшості фруктів і овочів.
Дослідження показали, що чорні родзинки багаті біофлавоноїдами, які можуть пом'якшити кровоносні судини, покращити проникність кровоносних судин і дуже корисні для серцево-судинної системи та здоров’я мозкового кровообігу.
Лікар впевнена, що чорні родзинки - це низькокалорійний, високопоживний сухофрукт. 100 грамів містять всього 46 калорій.
"Щодня з'їдати жменю чорного родзинок - чудовий вибір для вашого здоров'я", - підсумувала медик.
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