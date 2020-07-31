Врачи назвали самый полезный кисломолочный продукт: может остановить кариес

Такой популярный кисломолочный продукт в нашем рационе как кефир с микробиологической точки зрения является действительно уникальным продуктом, так как в его производство вовлечены до 50 различных видов молочнокислых бактерий, уксуснокислых бактерий, а также дрожжи.

Об этом рассказала микробиолог, кандидат биологических наук Елена Ливинская на сайте проекта "Микроб и Я".

Кефир, как и другие кисломолочные напитки, имеет значительно меньшее количество лактозы, чем молоко. Поэтому он хорошо переносится людьми, которые имеют лактазную недостаточность.

Широкий спектр органических кислот и бактериоцины обладают противомикробной активностью по отношению к широкому спектру патогенов - сальмонелл, стафилококков, протея, листерий и кандид.

"Некоторые авторы, оценивая полученные результаты, даже считают их сопоставимыми с антибактериальным действием пенициллина или гентамицин!" - отмечает микробиолог.

Исследования на животных также показывают, что потребление кефира увеличивает популяцию молочнокислых бактерий в кишечной микробиоте и уменьшает количество энтеробактерий и клостридий.

Полтора месяца в режиме стакана кефира ежедневно снижает воспалительные маркеры в крови, повышение которых происходит при многих хронических болезнях.

Регулярное потребление кефира хорошо влияет на уровень сахара в крови и может быть полезным в качестве дополнительной терапии в предотвращении диабета (в исследованиях положительные эффекты наблюдались при употреблении 600 мл продукта в течение 8 недель).

Кефир помогает нашему кишечнику поскорее избавиться от запора.

А еще потребления кефира может быть одним из профилактических средств против развития кариеса. Регулярное употребление даже небольших количеств кефира (по 100 мл ежедневно в течение двух недель) показало хороший результат в подавлении развития стрептококков, замеченных в кариозных поражениях зубов.

Также исследователи отмечают, что регулярное потребление кефира может снижать риски возникновения колореатального рака.

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