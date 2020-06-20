Назван самый вредный молочный напиток для детей: исключите его из меню навсегда

Назван самый вредный молочный напиток (Фото: freepik)

Ученые определили молочный напиток, который приносит вред детскому здоровью

Ученые назвали самый вредный молочный напиток, который больше всего любят маленькие дети. Этот напиток содержит много сахара и ароматизаторов, которые негативно влияют на здоровье ребенка и его стоит исключить из рациона навсегда.

Эксперты из Гарвардского университета предоставили данные нового исследования о молочных напитках и определили, какой из них нужно исключить из детского рациона. Таким напитком оказалось шоколадное молоко. Об этом пишет издание Comments.ua.

Как объяснили исследователи, молоко теряет свои полезные свойства, когда в него добавляют много сахара и искусственных подсластителей. Чрезмерное употребление такого напитка связано с увеличением веса, повышенным риском развития хронических состояний, таких как диабет второго типа и заболевания сердечно-сосудистой системы. В шоколадном молоке содержится 102 калория на один стакан, 18 из которых – это жиры.

Кроме того, ученые отметили, что количество молочных продуктов в меню ребенка можно снизить за счет продуктов, которые богаты кальцием. К таким продуктам относятся: бобовые, орехи, зелень, шиповник, яйца, рыба. Польза от этих продуктов будет сравнительно выше, чем от стакана шоколадного молока.

Напомним, ранее мы писали о том, что специалисты назвали два молочных продукта, которые есть на ночь очень опасно.

А также рассказывали о том, что эксперты назвали самую вредную кашу, которая вызывает ожирение, диабет и аллергию.

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Автор: Анна Шиканова