Лікарі назвали найвідоміший кисломолочний продукт: може зупинити карієс

Такий популярний кисломолочний продукт в нашому раціоні як кефір з мікробіологічної точки зору є дійсно унікальним продуктом, оскільки в його виробництво залучені до 50 різних видів молочнокислих бактерій, оцтовокислих бактерій, а також дріжджі.

Про це розповіла мікробіолог, кандидат біологічних наук Олена Лівінська на сайті проекту "Мікроб і Я".

Кефір, як і інші кисломолочні напої, має значно меншу кількість лактози, ніж молоко. Тому він гарно переноситься людьми, які мають лактазну недостатність.

Широкий спектр органічних кислот і бактеріоцини мають протимікробну активність по відношенню до широкого спектру патогенів - сальмонел, стафілококів, протеїв, лістерій і кандід

"Деякі автори, оцінюючи отримані результати, навіть вважають їх порівнянними з антибактеріальною дією пеніциліну або гентаміцин!" - зазначає мікробіолог.

Дослідження на тваринах також показують, що споживання кефіру збільшує популяцію молочнокислих бактерій у кишковій мікробіоті і зменшує кількість ентеробактерій та клостридій.

Півтора місяці в режимі склянки кефіру щодня знижує запальні маркери у крові, підвищення яких є при багатьох хронічних хворобах.

Регулярне споживання кефіру добре впливає на рівень цукру в крові та може бути корисним як додаткова терапія у запобіганню діабету (у дослідженнях позитивні ефекти спостерігалися при вживанні 600 мл продукту протягом 8 тижнів).

Кефір допомагає нашому кишечнику бистріше позбутися запору.

А ще споживання кефіру може бути одним із профілактичних засобів проти розвитку карієсу. Регулярне вживання навіть невеликих кількостей кефіру (по 100 мл щодня впродовж двох тижнів) показало добрий результат у пригніченні розвитку стрептококів, помічених в каріозних ураженнях зубів.

Також дослідники зазначають, що регулярне споживання кефіру може знижувати ризики виникнення колореатального раку.

Раніше лікар розповів про прихований кофеїн в продуктах, які ми даємо дітям, і закликав переглянути раціон.

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