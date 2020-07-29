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Скрытый кофеин есть в продуктах, которые мы даем детям: пересмотрите рацион

Среда 29 июля 2020 15:06
Скрытый кофеин есть в продуктах, которые мы даем детям: пересмотрите рацион
Кофе для детей и продукты с кофеином (коллаж РБК-Украина)
Автор: Styler

Кофеин содержится в достаточно многих продуктах

Кофе не рекомендуют давать детям, так как напиток содержит в себе достаточно много "нежелательного" малышам кофеина. Однако кофеин - это естественный стимулятор, который содержится во многих продуктах. И не всегда мы о таком скрытом кофеине знаем, угощая ребенка.

Почему кофе вреден для детей и на какие продукты питания стоит обратить внимание, врач-педиатр Андрей Шиманский рассказал в своем Instagram.

Какие продукты содержат скрытый кофеин:

  • Черный чай (250 мл) - 25-50 мг
  • Зеленый чай - 25-28 мг
  • Кофе - 95-150 мг
  • Горячий шоколад - 5-10 мг
  • Кола / Пепси (330 мл) - 34-40 мг
  • Черный шоколад (30 г) - 20-30 мг
  • Молочный шоколад (30 г) - 4-10 мг. ⠀

Кофеин обладает такими эффектами:

  • стимулирует нервную систему
  • у некоторых повышает сердцебиение и давление
  • повышает моторику кишечника
  • увеличивает выделение мочи
  • повышает метаболизм, то есть влияет на снижение веса.

У детей кофеин может вызвать:

  • чрезмерное возбуждение, тремор
  • нарушение сна, концентрации
  • дискомфорт в животе, диарею
  • тахикардию, аритмию, повышение давления
  • головную боль.

Американская академия педиатрии не рекомендует употреблять продукты с кофеином детям до 4 лет, а с 4 до 12 лет советует ограничивать количество кофеина до 45 мг в сутки, уже с 12 до 18 лет лучше ограничить употребление кофеина до 100 мг в сутки

Взрослым советуют не превышать дозу 300 мг кофеина в сутки (максимальная не токсична доза 400 мг)

Для беременных доза - не более 200 мг кофеина

Для кормящих мам - доза кофеина не должна превышать 100-200 мг.

"Помните, кофеин проникает через грудное молоко и может быть причиной беспокойства и нарушения сна у малыша. Поэтому следует контролировать реакцию малыша на употребление кофе", - обращает внимание врач.

Ранее специалисты назвали вредные продукты, которые мы даем детям, и призвали исключить их из рациона.

Напомним также, недавно мы писали о том, какой молочный напиток самый опасный для детского рациона.

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