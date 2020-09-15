Врачи назвали самую полезную колбасу: как выбрать и не попасть в больницу

Диетологи рассказали, какую колбасу лучше всего употреблять не только без вреда для здоровья, но и с пользой для него. Важно уметь правильно выбрать этот продукт на прилавке магазина, а лучше всего приготовить дома.

Диетологи говорят, что самой лучшей колбасой будет домашняя, в составе которой вы не сомневаетесь. Об этом пишет i24.com.ua

Дома можно приготовить, как вареную, так и копченую колбасу. Вареную можно сделать из измельченного куриного мяса, а в качестве красителя добавить свекольный сок. А вот для копченой понадобится коптильня. Сейчас на рынке представлены домашние мини-коптильни, которые избавят вас от жидкого дыма - в нем "коптят" до 90% промышленной колбасы.

Если же у вас нет времени или желания на готовку, в магазине можно выбрать менее вредную колбасу.

Первый критерий - цвет. Самая розовая колбаса будет самой вредной, ведь в качестве красителя туда добавляют селитру. Эта добавка является одновременно консервантом и красителем, а регулярное ее употребление несет вред здоровью. Поэтому отдавайте предпочтение "бледному" продукту.

Прочитайте этикетку - чем меньше синтетических добавок, тем лучше. В составе полезной колбасы будет минимум пищевых Е-добавок.

Что еще чужеродного может быть в колбасе?

Кроме синтетических добавок мясо разбавляют и натуральными ингредиентами: соевыми концентратами, молочными белковыми препаратами, свиной шкуркой, говяжьей жилкой, крахмалом и так далее. С целью удержания влаги используют каррагинаны, которые вырабатывают из красных морских водорослей.

Все эти перечисленные препараты вырабатывают из натурального сырья, и вреда для человека они не представляют, но в их использовании надо знать меру и чересчур не увлекаться каким-либо одним компонентом.

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