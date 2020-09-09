Как отличить натуральное копчение от "жидкого дыма": самый точный способ

Как отличить натуральное копчение от "жидкого дыма" (фото: pixabay.com)

Как выбрать качественные копчености рассказали специалисты

"Жидкий дым" - это химический раствор, который очень часто используют производители, чтобы удешевить производство мяса и рыбы. Продукты просто опускают в раствор, а затем высушивают. На выходе мы получаем якобы копчености, но в коптильне они не были.

Специалисты говорят, что при помощи такого раствора "коптят" до 90% продукции в Украине. Все бы ничего, но эта "химия" вредна - ученые университета Джона Хопкинса заявили, что "жидкий дым" может провоцировать рак, пишет Espreso.tv

Какой должна быть колбаса натурального копчения

Что касается копченой и варено-копченой колбасы, то при натуральном копчении продукт имеет сухую и глянцевую поверхность оболочки, а аромат должен быть тонким и глубоким.

А вот резкий запах будет свидетельством того, что колбасу долго вымачивали в "жидком дыме".

Специалисты советуют самостоятельно приготовить копченую колбасу: начинить фаршем оболочку и закоптить на мангале на щепе для копчения. Важно мерить температуру в процессе - она не должна быть более 80 градусов.

Кроме того, нельзя коптить в закрытом помещении: в этом случае колбаса будет впитывать ядовитые выбросы от щепы.

Как отличить рыбу натурального копчения и копченую с помощью "жидкого дыма”

Для определения "правильной" рыбы существует проверенный способ, состоящий из 4 пунктов, пишет Glavcom.ua. Отметим, что эти правила можно применять и к мясным копченостям.

Маслянистые разводы

Рыба, которую закоптили дымом, будет отливать масляной палитрой. То есть, вы смотрите на нее и видите на кожице будто цветные разводы: оранжевые, синие, зеленые. А вот рыба, копченная на дровяном дыме, имеет чистую матовую шкурку.

Тяжелая

Если вымочить рыбу в "жидком дыме", она наберет влагу и, соответственно, вес. Качественная продукция должна быть плотной и сухой. Если вы берете продукцию и она у вас в руках очень тяжелая - это означает, что она "химическая".

Сильный копченый запах

Аромат у рыбы, обработанной “жидким дымом”, похож на аромат обычной копченой рыбы, но более резкий, насыщенный, сильный. То есть он приятный на расстоянии, а когда вы преподнесете рыбу к носу, то почувствуете, что запах слишком выраженный. Рыба, копченая на дровах, будет иметь более сдержанный аромат.

Мягкая

Мышечные ткани рыбы от вымачивания в химическом растворе разрушаются, и рыба перестает держать форму - становится мягкой. Ее трудно разрезать на ровные кусочки даже самым острым ножом, ведь она просто распадается, а чаще всего в середине вообще выглядит как кашеобразная смесь. Настоящая копченая рыба, даже горячим способом, при разрезании держится или распадается на большие куски, что держат форму.

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