Названы самые вредные консервы: они могут отправить вас в больницу

Названы самые вредные рыбные консервы (фото: pixabay.com)

Некоторые консервы могут вызвать серьезные неприятности со здоровьем

Консервы могут нанести сильный вред здоровью, став причиной серьезного пищевого отравления. Особенно осторожно следует отнестись к консервам из рыбы, обратив внимание на целостность упаковки и правила хранения.

Специалисты настоятельно не рекомендуют покупать рыбные консервы, если банка вздута. Выпуклость может быть с двух сторон (бомбаж) или при нажатии на донышке (хлопушка). Такие признаки говорят, что содержимое начало портиться, пишет АиФ.

Обратите также внимание на герметичность упаковки. Если это стеклянная банка, на ней не должно быть подтеков, а в жестяной банке - ржавчины по закаточному шву или ржавого налета на поверхности.

Посмотрите на маркировку, которая нанесена на крышку или дно банки. Все символы должны быть выпуклыми или нанесены нестирающейся краской.

Хранить консервы нужно в сухом прохладном месте при температуре от 0 до 15-20 градусов и влажности до 75%. А после вскрытия жестяной банки специалисты советуют переложить консервы в стеклянную банку либо емкость из пищевого пластика.

Специалисты не советуют покупать большие пачки консервов, которые нельзя быстро съесть. Ведь в открытом виде консервированная рыба хранится недолго. А начавший портиться продукт может вызвать серьезное отравление.

Кроме того, не стоит путать рыбные консервы и пресервы. Для консервации последних используют много соли, но они не проходят термическую обработку. Поэтому срок годности пресервов гораздо короче.

Консервы бывают натуральными (в собственном соку), в масле, томате, а также консервы-супы, паштеты или суфле. Самые полезные - рыба в собственном соку, ведь в составе такого продукта нет лишнего жира. Эксперты говорят, что рыбные консервы в собственном соку не уступают по полезным веществам свежей рыбе. В них в достаточном количестве белка, цинка, витаминов D и B12, железа, йода, магния, калия, селена и Омега-3 жирных кислот.

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