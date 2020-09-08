ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи
Travel
Travel
Travel
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Мнения

Названы самые вредные консервы: они могут отправить вас в больницу

Вторник 08 сентября 2020 20:38
Названы самые вредные консервы: они могут отправить вас в больницу
Названы самые вредные рыбные консервы (фото: pixabay.com)
Автор: Светлана Мащенко

Некоторые консервы могут вызвать серьезные неприятности со здоровьем

Консервы могут нанести сильный вред здоровью, став причиной серьезного пищевого отравления. Особенно осторожно следует отнестись к консервам из рыбы, обратив внимание на целостность упаковки и правила хранения.

Специалисты настоятельно не рекомендуют покупать рыбные консервы, если банка вздута. Выпуклость может быть с двух сторон (бомбаж) или при нажатии на донышке (хлопушка). Такие признаки говорят, что содержимое начало портиться, пишет АиФ.

Обратите также внимание на герметичность упаковки. Если это стеклянная банка, на ней не должно быть подтеков, а в жестяной банке - ржавчины по закаточному шву или ржавого налета на поверхности.

Посмотрите на маркировку, которая нанесена на крышку или дно банки. Все символы должны быть выпуклыми или нанесены нестирающейся краской.

Хранить консервы нужно в сухом прохладном месте при температуре от 0 до 15-20 градусов и влажности до 75%. А после вскрытия жестяной банки специалисты советуют переложить консервы в стеклянную банку либо емкость из пищевого пластика.

Специалисты не советуют покупать большие пачки консервов, которые нельзя быстро съесть. Ведь в открытом виде консервированная рыба хранится недолго. А начавший портиться продукт может вызвать серьезное отравление.

Кроме того, не стоит путать рыбные консервы и пресервы. Для консервации последних используют много соли, но они не проходят термическую обработку. Поэтому срок годности пресервов гораздо короче.

Консервы бывают натуральными (в собственном соку), в масле, томате, а также консервы-супы, паштеты или суфле. Самые полезные - рыба в собственном соку, ведь в составе такого продукта нет лишнего жира. Эксперты говорят, что рыбные консервы в собственном соку не уступают по полезным веществам свежей рыбе. В них в достаточном количестве белка, цинка, витаминов D и B12, железа, йода, магния, калия, селена и Омега-3 жирных кислот.

Ранее мы писали, что в сентябре Землю накроет самая мощная в 2020 году магнитная буря.

Также сообщалось, что врачи назвали суп, от которого нужно всем отказаться.

Читайте РБК-Украина в Google News

Новости Украины Жизнь здоровье
Lite
On Top
Продолжая просматривать RBC.UA Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности, Правилами пользования сайтом и согласны с использованием файлов cookie. Ознакомиться
Соглашаюсь