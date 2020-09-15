Лікарі назвали найкориснішу ковбасу: як вибрати і не потрапити в лікарню

Дієтологи розповіли, яку ковбасу краще всього вживати не тільки без шкоди для здоров'я, але і з користю для нього. Важливо вміти правильно вибрати цей продукт на прилавку магазину, а краще всього приготувати вдома.

Дієтологи кажуть, що найкращою ковбасою буде домашня, в складі якої ви не сумніваєтеся. Про це пише i24.com.ua

Вдома можна приготувати, як варену, так і копчену ковбасу. Варену можна зробити з подрібненого курячого м'яса, а в якості барвника додати буряковий сік. А ось для копченої знадобиться коптильня. Зараз на ринку представлені домашні міні-коптильні, які позбавлять вас від рідкого диму - в ньому "коптять" до 90% промислової ковбаси.

Якщо ж у вас немає часу або бажання на готування, у магазині можна вибрати менш шкідливу ковбасу.

Перший критерій - колір. Найбільш рожева ковбаса буде шкідливою, адже в якості барвника туди додають селітру. Ця добавка є одночасно консервантом і барвником, а регулярне її вживання несе шкоду здоров'ю. Тому віддавайте перевагу "блідому" продукту.

Прочитайте етикетку - чим менше синтетичних добавок, тим краще. У складі корисної ковбаси буде мінімум харчових Е-добавок.

Що ще чужорідного може бути в ковбасі?

Крім синтетичних добавок м'ясо розбавляють і натуральними інгредієнтами: соєвими концентратами, молочними білковими препаратами, свинячою шкіркою, яловичою жилкою, крохмалем і так далі. З метою утримання вологи використовують каррагінани, які виробляють з червоних морських водоростей.

Всі ці перераховані препарати виробляють з натуральної сировини, і шкоди для людини вони не представляють, але і в їх використанні треба знати міру і надто не захоплюватися якимось одним компонентом.

Нагадаємо, ми повідомляли, як відрізнити натуральне копчення від рідкого диму.

Раніше дієтологи назвали найбільш корисний для здоров'я продукт, який коштує копійки.

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