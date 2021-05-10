Врачи назвали самое полезное мясо: его состав уникален
Врачи-диетологи рассказали про самое полезное мясо, которое имеет уникальный аминокислотный состав. Речь идет о говядине, но есть у продукта и противопоказания - не всем людям его можно употреблять.
Об этом пишет golos.ua.
Чем же так полезна говядина?
Диетолог говорит, что благодаря аминокислотному составу мяса употребление говядины оказывает благоприятное воздействие на организм:
- улучшается память,
- повышается иммунитет,
- умственные способности возрастают.
Помимо прочего, указанное мясо богато витамином B12, дефицит которого чреват анемией.
Но есть у говядины и недостатки: мясо содержит большое количество пуриновых оснований, включая мочевую кислоту. А это нежелательно для людей с подагрой или риском развития болезни.
Врач также добавила, что помимо говядины полезными являются индейка, курица и крольчатина.
А вот мясо утки, гуся, свинина и баранина - слишком жирные. Их употребление лучше ограничивать.
Ранее врачи также назвали самое полезное мясо для мужского здоровья и силы.
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