Названо самое полезное мясо для мужской силы и здоровья

Врачи-диетологи рассказали, какой вид мяса является самым полезным для мужской силы и здоровья, а какое нужно употреблять в умеренных количествах, ведь оно может нанести вред организму.

Мясо является важным источником белка, многих важных минералов и витаминов. Самым полезным продуктом для мужчин, диетологи считают говядину.

Именно этот вид мяса содержит меньше калорий, но больше полезных веществ. Диетологи советуют отдавать предпочтение молодому мясу, то есть телятине. Она богата цинком, калием, железом, а также витаминам РР, В, Е.

А вот свинина является высококалорийным продуктом. Такое мясо содержит много жира, поэтому его нельзя употреблять слишком часто. Ведь холестерины и липиды - вещества не самые полезные для мужского организма. Но немного постной свинины никому не повредит. Иногда можно и жирной, но не часто.

Баранину диетологи ценят за низкое содержание холестерина, поэтому мясо полезно для сердечно-сосудистой системы. Кроме того, выпасают скот на чистых пастбищах, поэтому такое мясо считается самым чистым в экологическом плане.

Курятина - чемпион бюджетного рациона. При этом мясо курицы очень богато белком и в нем мало калорий. Поэтому его выбирают мужчины, которые "качают массу", чтобы быстрее наращивать мышцы.