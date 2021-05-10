Лікарі назвали найкорисніше м'ясо: його склад унікальний
Лікарі-дієтологи розповіли про найкорисніше м'ясо, яке має унікальний амінокислотний склад. Мова йде про яловичину, але є у продукту і протипоказання - не всім людям його можна вживати.
Про це пише golos.ua.
Чим же так корисна яловичина?
Дієтолог каже, що завдяки амінокислотному складу м'яса вживання яловичини має сприятливий вплив на організм:
- поліпшується пам'ять,
- підвищується імунітет,
- розумові здібності зростають.
Крім іншого, зазначене м'ясо багате вітаміном B12, дефіцит якого загрожує нам анемією.
Але є у яловичини і недоліки: м'ясо містить велику кількість пуринових основ, включаючи сечову кислоту. А це небажано для людей з подагрою або ризиком розвитку хвороби.
Лікар також додала, що крім яловичини корисними є індичка, курка і кролятина.
А ось м'ясо качки, гусака, свинина і баранина - занадто жирні. Їх вживання краще обмежувати.
Раніше лікарі також назвали найкорисніше м'ясо для чоловічого здоров'я і сили.
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