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Лікарі назвали найкорисніше м'ясо: його склад унікальний

Новость на русском → Понеділок 10 травня 2021 07:11
Лікарі назвали найкорисніше м'ясо: його склад унікальний Фото: Лікарі назвали найкорисніше м'ясо
Автор: Світлана Мащенко

Лікарі-дієтологи розповіли про найкорисніше м'ясо, яке має унікальний амінокислотний склад. Мова йде про яловичину, але є у продукту і протипоказання - не всім людям його можна вживати.

Про це пише golos.ua.

Чим же так корисна яловичина?

Дієтолог каже, що завдяки амінокислотному складу м'яса вживання яловичини має сприятливий вплив на організм:

  • поліпшується пам'ять,
  • підвищується імунітет,
  • розумові здібності зростають.

Крім іншого, зазначене м'ясо багате вітаміном B12, дефіцит якого загрожує нам анемією.

Але є у яловичини і недоліки: м'ясо містить велику кількість пуринових основ, включаючи сечову кислоту. А це небажано для людей з подагрою або ризиком розвитку хвороби.

Лікар також додала, що крім яловичини корисними є індичка, курка і кролятина.

А ось м'ясо качки, гусака, свинина і баранина - занадто жирні. Їх вживання краще обмежувати.

Раніше лікарі також назвали найкорисніше м'ясо для чоловічого здоров'я і сили.

Крім того дієтологи розповіли про те, кому не можна категорично їсти свинину і чому.

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