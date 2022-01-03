Врачи назвали продукты, которые помогут снизить артериальное давление

Как правило, при повышенном артериальном давлении поощряются диеты, в которых упор делается на цельнозерновые, фрукты, овощи и нежирные молочные продукты.

"Сегодня большинство исследований в области питания указывают на определенные модели питания, которые снижают артериальное давление, а не на отдельные продукты", - заявила диетолог Дарлин Циммерман из Института сердца и сосудов Генри Форда.

Эксперт приводит в качестве примера DASH-диету, в которой особое внимание уделяется цельнозерновым, фруктам и овощам, а также бобовым, постным белковым продуктам (не красное мясо и нежирная рыба), и нежирным молочным продуктам.

Ягоды

Есть еще некоторые специфические продукты, которые, как известно, снижают кровяное давление. Речь идет о ягодах, которые считаются одними из наиболее питательных растительных продуктов.

Исследование, опубликованное в Американском журнале клинического питания, показало, что антоцианы имеют высокие шансы предотвратить гипертонию.

Антиоксидант придает чернике и клубнике яркий цвет и помогает открыть кровеносные сосуды, улучшая кровоток. Исследователи отметили, что снижение гипертонии наиболее заметно у людей в возрасте до 60 лет.

"Употребление всего одной чашки ягод в день может снизить кровяное давление на несколько пунктов и помочь сохранить ваши артерии мягкими и гибкими, чтобы кровь текла эффективно", - заявили врачи.

В одном исследовании, опубликованном в "Журналах гастроэнтерологии", исследователи обнаружили, что употребление всего одной чашки черники каждый день в течение месяца улучшает расширение кровеносных сосудов.