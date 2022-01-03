Лікарі назвали продукти, які допоможуть знизити артеріальний тиск

Гіпертензія поступово готує грунт для інсульту і серцевого нападу, тому необхідно стежити за вимірюваннями артеріального тиску. На щастя, регулярне вживання однієї страви може знизити кров'яний тиск на кілька пунктів.
Про це повідомляє британське видання Express.
Як правило, при підвищеному артеріальному тиску заохочуються дієти, в яких упор робиться на цільнозернові, фрукти, овочі і нежирні молочні продукти.
"Сьогодні більшість досліджень в області харчування вказують на певні моделі харчування, які знижують артеріальний тиск, а не на окремі продукти", - заявила дієтолог Дарлін Циммерман з Інституту серця і судин Генрі Форда.
Експерт наводить як приклад DASH-дієту, в якій особлива увага приділяється цільнозерновим, фруктам і овочам, а також бобовим, пісним білковим продуктам (не червоне м'ясо і нежирна риба), і нежирним молочним продуктам.
Є ще деякі специфічні продукти, які, як відомо, знижують кров'яний тиск. Йдеться про ягоди, які вважаються одними з найбільш поживних рослинних продуктів.
Дослідження, опубліковане в американському журналі клінічного харчування, показало, що антоціани мають високі шанси запобігти гіпертонію.
Антиоксидант надає чорниці і полуниці яскравий колір і допомагає відкрити кровоносні судини, покращуючи кровотік. Дослідники зазначили, що зниження гіпертонії найбільш помітно у людей у віці до 60 років.
"Вживання всього однієї чашки ягід в день може знизити кров'яний тиск на кілька пунктів і допомогти зберегти ваші артерії м'якими і гнучкими, щоб кров текла ефективно", - заявили лікарі.
В одному дослідженні, опублікованому в "Журналах гастроентерології", дослідники виявили, що вживання всього однієї чашки чорниці щодня протягом місяця покращує розширення кровоносних судин.
Нагадаємо, дієтолог висловилася про жири в раціоні і розповіла, чому небезпечно їх "спалювати" препаратами.
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