Лікарі назвали продукти, які допоможуть знизити артеріальний тиск

Як правило, при підвищеному артеріальному тиску заохочуються дієти, в яких упор робиться на цільнозернові, фрукти, овочі і нежирні молочні продукти.

"Сьогодні більшість досліджень в області харчування вказують на певні моделі харчування, які знижують артеріальний тиск, а не на окремі продукти", - заявила дієтолог Дарлін Циммерман з Інституту серця і судин Генрі Форда.

Експерт наводить як приклад DASH-дієту, в якій особлива увага приділяється цільнозерновим, фруктам і овочам, а також бобовим, пісним білковим продуктам (не червоне м'ясо і нежирна риба), і нежирним молочним продуктам.

Ягоди

Є ще деякі специфічні продукти, які, як відомо, знижують кров'яний тиск. Йдеться про ягоди, які вважаються одними з найбільш поживних рослинних продуктів.

Дослідження, опубліковане в американському журналі клінічного харчування, показало, що антоціани мають високі шанси запобігти гіпертонію.

Антиоксидант надає чорниці і полуниці яскравий колір і допомагає відкрити кровоносні судини, покращуючи кровотік. Дослідники зазначили, що зниження гіпертонії найбільш помітно у людей у віці до 60 років.

"Вживання всього однієї чашки ягід в день може знизити кров'яний тиск на кілька пунктів і допомогти зберегти ваші артерії м'якими і гнучкими, щоб кров текла ефективно", - заявили лікарі.

В одному дослідженні, опублікованому в "Журналах гастроентерології", дослідники виявили, що вживання всього однієї чашки чорниці щодня протягом місяця покращує розширення кровоносних судин.