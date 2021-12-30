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Эксперт рассказала, чем нельзя заедать спиртные напитки

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Четверг 30 декабря 2021 19:51
Эксперт рассказала, чем нельзя заедать спиртные напитки Чем нельзя заедать алкоголь (freepik)
Автор: Татьяна Самарук

Бывают случаи, когда люди, чтобы не пробовать алкоголь на голодный желудок, к нему покупают конфеты или разнообразные тортики. Однако, мало кто знает, что эти продукты делают спиртное приторным.

Об этом рассказала винная блогер, которая изучает алкоголь с 2015 года, Юлия Кочубей на своей странице в Instagram.

Чем нельзя заедать алкоголь

Так, по словам специалиста, лучшим усилителем вкусов является соль. И в ситуации с алкоголем также.

В частности, те, кто любит заедать алкоголь солеными огурцами, сыром или оливками делает правильный выбор. К тому же такая еда подходит и к пиву, и к вину, и к более крепким напиткам.

Отмечается, что соль в полной мере раскрывает вкус алкоголя, ослабляет горечь и кислотность.

Также шоколадные десерты делают алкоголь приторным и скучным. Поэтому если вы решили пригубить по бокалу вина небольшой компанией, то стоит приготовить простые канапе.

Кроме того, во время употребления алкоголя лучше откажитесь от жареного мяса. Замените его печеным или отварным. А еще лучше - рыбой.

Если алкоголь закусывать помидорами, то это может вызвать проблемы с пищеварением. Однако продукты переработки помидоров (томатная паста, кетчуп, соус) такого эффекта не вызывают, поэтому помидоры в собственном соку и сок можно употреблять.

Раньше мы называли лучшую закуску под спиртное на Новый год.

Также мы писали, что врачи рассказали, как накрыть новогодний стол без вреда для фигуры.

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