Врачи назвали проблемы со здоровьем, из-за которых люди часто мерзнут

В Украину пришли крещенские морозы, которые будут еще сильнее в ближайшие дни. Некоторые люди особенно сильно страдают в период холодов, и врачи говорят, что это может указывать на ряд болезней и особенностей организма.

Для кого морозы являются настоящим испытанием, и как "разогнать кровь", чтобы согреться, пишет greenpost.ua.

Низкое давление

Низкое давление чаще бывает у молодых худощавых женщин. Если кровь прокачивается по телу с давлением 90/60, часто вы не можете согреться. Кроме того может возникать чувство усталости, проблемы с концентрацией, головокружения и головные боли.

Обильное питье, регулярные упражнения, а также чередование душа и кофе, могут помочь вновь стимулировать кровообращение, а также немного повысить давление. Но окончательную ясность может дать только осмотр врача.

Анемия

Такое состояние чаще всего бывает из-за дефицита железа. Причиной тому могут быть недоедание или обильные менструальные кровотечения. В таких случаях организму не хватает материала для производства достаточного количества красных кровяных телец. Это приводит к снижению притока крови к конечностям, что вызывает чувство холода в руках и ногах.

Дефицит железа поможет распознать анализ крови, а восстановить его можно при помощи пищевых добавок.

Плохой сон

Сон необходим для регулирования температуры тела. Если вы спите слишком мало или нерегулярно, это негативно скажется на вашем біоритмі. Он, в свою очередь, контролирует сложную серию взаимодействий между метаболизмом, уровнем гормонов, чувством усталости и температурой тела.

Потеря веса

Наше тело может использовать жир для сохранения тепла. Соответственно, худые люди склонны к замерзанию. Если вы на диете, то метаболизм меняется из-за снижения калорий в организме, и возникают проблемы с регулировкой температуры.

Ранее мы писали, кому нужно беречься от морозов, и какие болезни может спровоцировать холод.

Тем временем синоптики прогнозируют, что в некоторых областях температура снизится до -28 градусов.